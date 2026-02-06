Intervista al Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Innovazione Telematica e Coordinamento Istituzionale al Servizio dell’Ambiente

Redazione: Benvenuto Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia. Oggi vogliamo approfondire il ruolo del Nucleo Ispettori Forestali (NIF) nella gestione telematica dei servizi e nel coordinamento delle attività ispettive con le forze dell’ordine e gli enti locali. Come sta evolvendo la gestione telematica all’interno del NIF?

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Grazie per l’invito. La gestione telematica è diventata un pilastro fondamentale della nostra operatività. Abbiamo investito significativamente in piattaforme digitali per ottimizzare la redazione e la trasmissione dei verbali, la gestione documentale e la comunicazione interna ed esterna. Questo ci permette di aumentare l’efficienza, ridurre i tempi di risposta e migliorare la tracciabilità delle nostre azioni.

Redazione: Quali sono gli enti con cui il NIF collabora attivamente in questo ambito telematico e di coordinamento?

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: La nostra rete di collaborazione è vasta e diversificata. Lavoriamo a stretto contatto con la Polizia Locale dei vari comuni, con i Carabinieri Forestali per le tematiche di competenza specifica, e con il settore Ambientale della Guardia di Finanza. Inoltre, coordiniamo le nostre attività con numerosi Comuni e altri Enti associati al NIF, che siano essi pubblici o privati, che condividono il nostro obiettivo di tutela ambientale.

Redazione: Può descriverci più nel dettaglio come avviene questo coordinamento dei servizi istituzionali e delle attività ispettive telematiche con questi enti?

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Il coordinamento telematico si basa su protocolli d’intesa e piattaforme condivise. Ad esempio, per un’attività ispettiva che coinvolge più enti, possiamo utilizzare un sistema centralizzato dove ogni partner può inserire le proprie osservazioni, i verbali e la documentazione in tempo reale. Questo facilita la condivisione di informazioni, evita duplicazioni di interventi e garantisce un approccio sinergico e integrato. La telematica ci permette di avere un quadro completo e aggiornato della situazione sul territorio, anche a distanza.

Redazione: Un altro aspetto importante riguarda la gestione della viabilità stradale durante le operazioni sul territorio. Come si coordina il NIF con la Polizia Locale in questo ambito?

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: La gestione della viabilità stradale è fondamentale per garantire la sicurezza sia degli operatori che dei cittadini durante le attività ispettive e di controllo. Collaboriamo strettamente con la Polizia Locale per pianificare e gestire i flussi di traffico nelle aree interessate, soprattutto quando le operazioni coinvolgono strade pubbliche o zone a rischio. Attraverso la nostra piattaforma telematica condivisa, possiamo coordinare in tempo reale la presenza sul territorio, segnalare eventuali deviazioni o chiusure temporanee e garantire un intervento efficace e sicuro. Questo coordinamento permette di minimizzare disagi e prevenire incidenti, assicurando che le attività di tutela ambientale si svolgano nel massimo rispetto della sicurezza stradale.

Redazione: In che modo il NIF supporta la Polizia Locale nel controllo delle soste e nella gestione della viabilità urbana?

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Il NIF svolge un ruolo di supporto operativo alla Polizia Locale nel controllo delle soste, monitorando il rispetto delle norme sul parcheggio e segnalando eventuali infrazioni. Questo servizio contribuisce a migliorare la fluidità del traffico e a prevenire situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione. Grazie alla gestione telematica, le segnalazioni vengono trasmesse rapidamente agli organi competenti, ottimizzando i tempi di intervento e garantendo un ambiente urbano più ordinato e sicuro.

Redazione: La sicurezza delle scuole elementari è un tema di grande importanza per le comunità locali. In che modo il NIF contribuisce a garantire la sicurezza in queste aree sensibili?

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: La sicurezza delle scuole elementari è una priorità assoluta per il NIF. In collaborazione con la Polizia Locale e gli altri enti, organizziamo servizi di vigilanza e controllo mirati nelle aree scolastiche, soprattutto durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Utilizziamo la gestione telematica per pianificare e monitorare questi interventi, garantendo una presenza costante e coordinata che tutela i bambini e facilita la sicurezza stradale nelle zone limitrofe. Questo approccio integrato contribuisce a creare un ambiente più sicuro e sereno per le famiglie e le scuole.

Redazione: Quali sono i benefici concreti di questa gestione telematica e di questo coordinamento per la tutela ambientale?

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: I benefici sono molteplici. Innanzitutto, aumenta l’efficacia dei controlli: informazioni condivise significano interventi più mirati e tempestivi. In secondo luogo, migliora la prevenzione, perché una maggiore presenza e un coordinamento più stretto scoraggiano comportamenti illeciti. Infine, ottimizza l’uso delle risorse, sia umane che economiche, permettendo a ciascun ente di concentrarsi sulle proprie competenze specifiche all’interno di un quadro operativo comune. La gestione telematica ci consente anche di avere dati più precisi per analisi e pianificazioni future.

Redazione: Come assicurate che queste piattaforme telematiche siano sicure e rispettino la privacy dei dati trattati?

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: La sicurezza e la privacy sono prioritarie. Utilizziamo sistemi crittografati, autenticazione a più fattori e rispettiamo rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, come il GDPR. La formazione del personale è costante per garantire la corretta gestione delle informazioni e la prevenzione di accessi non autorizzati.

Redazione: Dirigente Fusaglia, la ringraziamo per questa esaustiva panoramica sull’innovazione telematica e sul coordinamento del NIF.

Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Grazie a voi. È fondamentale comunicare l’impegno e l’evoluzione tecnologica del nostro Nucleo, che lavora costantemente per essere sempre più efficiente al servizio dell’ambiente e dei cittadini.