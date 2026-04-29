Fiumicino. Danza, Leonardo Troncanetti ammesso al Teatro dell’Opera di Roma

Un allievo della Ylenia Centra Studio Danza entra nella scuola del Teatro dell’Opera: cresce il legame tra territorio e grandi accademie.
A Fiumicino un giovane danzatore entra in una delle principali istituzioni nazionali. Leonardo Troncanetti, allievo della Ylenia Centra Studio Danza, è stato ammesso alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma per il prossimo anno accademico.
La comunicazione ufficiale è arrivata oggi, al termine di un percorso iniziato a dicembre con il superamento della prima audizione per il corso introduttivo.
Si tratta del secondo ingresso nell’anno per la scuola del territorio in una realtà nazionale di alto livello, un dato che conferma la presenza di giovani talenti nella danza anche a livello locale.
Negli ultimi anni altri allievi hanno intrapreso percorsi simili: Chiara Cecconi è oggi al Teatro alla Scala, mentre Sofia Ruggeri e Aurora Fillo studiano già al Teatro dell’Opera di Roma. Harol e Noemi Fisicaro sono invece entrati all’Art Village Roma.
Accanto all’attività formativa, è stata avviata anche la Fiumicino Dance Company, progetto distinto dalla scuola, con l’obiettivo di offrire ai giovani un primo approccio al lavoro nel settore dello spettacolo senza lasciare il territorio.
Secondo quanto dichiarato dalla direttrice Ylenia Centra, il lavoro della scuola punta a sostenere i percorsi individuali degli allievi, anche quando portano verso realtà nazionali.
Per il territorio, risultati come quello di Troncanetti indicano una crescita della formazione nella danza e una maggiore connessione con le principali istituzioni italiane.