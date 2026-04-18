In Aula Consiliare la conclusione del progetto con premiazione e mostra aperta: coinvolte le scuole medie del territorio.
Il 22 aprile 2026 alle ore 16.00, nella Sala Consiliare del Comune di Fiumicino, si conclude il progetto “La città che vorrei”, con la presentazione dei lavori degli studenti e la premiazione finale.
Non è una semplice cerimonia scolastica. È uno dei momenti in cui le idee dei più giovani entrano direttamente nel confronto con chi amministra la città, davanti ai cittadini.
Protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio, che negli ultimi mesi hanno lavorato su proposte legate alla vivibilità, agli spazi urbani e alla partecipazione. Durante l’incontro presenteranno i loro progetti al Sindaco e all’Amministrazione comunale, portando uno sguardo concreto su come migliorare Fiumicino.
Per chi vive il territorio, l’appuntamento ha un valore preciso: capire come i ragazzi immaginano la città di domani e confrontarsi con idee già strutturate, nate da un lavoro condiviso. Non un esercizio teorico, ma un percorso che ha messo gli studenti nelle condizioni di osservare il territorio e proporre soluzioni.
All’esterno dell’Aula Consiliare sarà allestita una mostra aperta al pubblico con gli elaborati realizzati. Un’occasione per entrare nel merito dei progetti, vedere i risultati e ascoltare direttamente i protagonisti.
L’iniziativa nasce per dare spazio alle nuove generazioni e trasformare le loro proposte in un contributo concreto per la comunità. In un contesto in cui spesso i giovani restano fuori dal dibattito pubblico, eventi di questo tipo aprono un canale diretto tra scuola, istituzioni e cittadini.
Partecipare significa non limitarsi ad assistere, ma comprendere in quale direzione si stanno muovendo le idee sulla città. È anche un modo per avvicinarsi a un processo che riguarda tutti: la costruzione del futuro del territorio.
L’ingresso è aperto al pubblico.