ARCE – Luigi De Magistris a “Libri di Primavera”: ad Arce il confronto su Costituzione, giustizia e democrazia.

Prosegue la rassegna culturale “Libri di Primavera” con uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026. Domani, giovedì 30 aprile, alle ore 21, la Sala Teatro comunale di Arce ospiterà Luigi De Magistris, già magistrato, europarlamentare e due volte sindaco di Napoli, protagonista di un incontro dal titolo “Attuare la Costituzione”.

Un appuntamento che si annuncia intenso e diretto, centrato sui temi della legalità, del funzionamento delle istituzioni e del rapporto tra cittadini e potere. De Magistris porterà la sua esperienza maturata tra magistratura e politica, offrendo una lettura critica e concreta delle dinamiche che attraversano oggi la democrazia italiana.

Al centro dell’incontro il suo ultimo lavoro, “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”, un libro che affronta con taglio netto il tema dell’applicazione reale dei principi costituzionali, tra diritti, giustizia sociale e limiti del sistema.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Federica D’Accolti, per un confronto aperto che alternerà riflessione, attualità e dibattito.

L’iniziativa si inserisce nel programma di “Libri di Primavera”, rassegna promossa dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo, in co-organizzazione con l’Associazione culturale La Lanterna e con il patrocinio della Regione Lazio.

«Ospitare una figura come Luigi De Magistris – dichiarano il Sindaco Luigi Germani e l’Assessore alla Cultura Alessandro Proia – significa offrire alla comunità un’occasione concreta di approfondimento su temi centrali per la vita democratica del Paese. Un confronto che va oltre la presentazione di un libro e diventa momento di partecipazione e consapevolezza.»

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Il programma completo degli appuntamenti, gli approfondimenti e il materiale divulgativo sono disponibili sul sito istituzionale: www.comune.arce.fr.it/novita/libri-di-primavera-ecco-i-protagonisti-delledizione-2026