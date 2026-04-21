Omaggio alla Terra allo SMuRC: un weekend alla scoperta della Scogliera Cretacica fossile. 25 e 26 aprile 2026

Sostenibilità ambientale e tutela delle risorse naturali al centro dell’attenzione del ricco programma di iniziative che la Direzione del Sistema Museale Rocca di Cave ha ideato per celebrarela Giornata Internazionale della Terra (22 aprile).

Sabato 25 e domenica 26 aprile sono previste visite guidate e momenti esperienziali diffusi finalizzati alla scoperta e alla valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche di Rocca di Cave condotti con un approccio integrato tra scienza, ambiente e narrazione del territorio.

Ecco gli appuntamenti validi per entrambe le giornate:

ore 10:30 visita outdoor Scogliera Cretacica fossile

Accompagnati da esperti comunicatori della scienza, un’affascinante passeggiata lungo il sentiero geopaleontologico risalente a circa 100 milioni di anni fa. Di livello facile, con lieve pendenza e adatto a tutta la famiglia, il percorso di circa 1,6 km di lunghezza consentirà di osservare resti di gasteropodi, rudiste, coralli, conchiglie e altri organismi che facevano parte di un antico mare caldo, equatoriale e poco profondo, con una conformazione simile alle attuali barriere coralline.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare acqua, curiosità e voglia di esplorare.

Appuntamento presso: Via Colle Pozzo 1 – Durata 90 minuti

Confermati anche visite guidate interattive al Museo e ben due spettacoli astronomici al Planetario.

ore 12:30 e 16:30 spettacolo live al Planetario – Viaggio nel Sistema Solare

I corpi maggiori e i corpi minori del Sistema Solare in una narrazione live che accompagna l’osservazione in cupola per scoprire caratteristiche e curiosità del complesso moto dei corpi che anima il sistema planetario di cui facciamo parte.

Appuntamento presso Via Colle Pozzo 1 – Durata: 60 minuti

ore 11:30 – 14:30 – 15:30 spettacolo Planetario – Dalla Terra all’Universo

Una video proiezione in cupola dell’immagine che abbiamo attualmente dell’Universo, frutto della tecnologia dei telescopi, che ci ha consentito di individuare nuovi pianeti e nuovi mondi una volta sconosciuti del nostro Sistema Solare.

Appuntamento presso Via Colle Pozzo 1 – Durata: 30 minuti

ore 14:30 e 16:30 visita guidata Museo Geopaleontologico Ardito Desio

Il percorso di visita unisce scienza, interattività e paesaggio: esplora la geologia e la paleontologia, vestendo i panni del paleontologo e studiando fossili e reperti straordinari. Rocce, stratigrafia e minerali raccontano il tempo profondo, mentre il panorama naturale collega la storia geologica al territorio circostante.

Appuntamento presso il Museo Geopaleontologico Ardito Desio – Durata: 60 minuti

Il Museo è aperto dalle 11:00 alle 17:30.



La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività. Tutti gli eventi sono ideati e condotti da Le Nuvole s.c.p.a. che gestisce la didattica e i servizi aggiuntivi dello SMuRC in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave.