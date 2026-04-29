Domenica 10 maggio a Piazza dell’Unione Europea si festeggia la Festa della Mamma: infiorata, mercatino, corso salvavita e attività per famiglie.

Fiumicino celebra la Festa della Mamma con una giornata pubblica dedicata alle famiglie. L’appuntamento è per il 10 maggio, dalle ore 10.30, in Piazza dell’Unione Europea, su via Portuense.

Il programma prevede attività diffuse per tutta la giornata, con iniziative pensate per cittadini e visitatori. Tra i momenti principali c’è l’infiorata tematica curata dal Gruppo Infioratori di Gerano: verranno realizzati quadri artistici con petali di fiori, allestimenti temporanei aperti al pubblico.

Spazio anche al territorio e alla creatività locale con un mercatino artigianale dedicato ad artisti, hobbisti e artigiani. L’obiettivo è valorizzare produzioni locali e offrire un’area di incontro tra cittadini.

Sul fronte dei servizi, è previsto un corso di disostruzione pediatrica organizzato dalla Misericordia di Fiumicino, rivolto in particolare alle mamme. Durante l’attività, associazioni locali si occuperanno dell’intrattenimento dei bambini con iniziative ludiche.

Nel corso della giornata sono inoltre previste premiazioni dedicate agli sportivi del territorio e agli studenti più meritevoli delle scuole superiori e delle università, come riconoscimento per l’impegno e i risultati raggiunti. In programma anche la presentazione della prima accademia di danza di Fiumicino.

“La giornata dedicata alla Festa della Mamma è un’importante occasione per valorizzare la famiglia e il ruolo delle madri, promuovendo condivisione e crescita culturale sul territorio”, ha dichiarato la consigliera comunale Federica Cerulli. “Ringrazio tutte le associazioni coinvolte e, in particolare, la Misericordia, sempre presente e disponibile.”

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e si inserisce tra gli eventi pubblici dedicati alla valorizzazione della figura materna e alla socialità locale. Per i cittadini significa accesso gratuito a servizi utili, formazione pratica e occasioni di partecipazione in uno spazio urbano centrale.