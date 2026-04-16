Dopo la riqualificazione torna fruibile l’area verde di via dei Dentali: evento con il sindaco e le scuole del territorio
FOCENE – Il Parco Azzurra Matiddi riapre dopo la riqualificazione. L’inaugurazione è fissata per giovedì 17 aprile alle ore 10 in via dei Dentali, a Focene, nel Comune di Fiumicino.
All’evento sarà presente il sindaco Mario Baccini, che presenzierà alla cerimonia del taglio del nastro insieme agli alunni della scuola dell’infanzia “La Scatola Magica”.
La riapertura arriva al termine degli interventi di riqualificazione dell’area verde, che torna così a disposizione dei residenti del quartiere.
Federica Cerulli, consigliera comunale e presidente delle commissioni Scuola e Cultura, ha dichiarato:
«Un momento importante per il nostro territorio e per tutti i cittadini, grandi e piccoli.»
La riapertura del Parco Azzurra Matiddi riporta al centro il tema della cura degli spazi pubblici nel territorio di Fiumicino. Interventi di riqualificazione come questo possono rappresentare un modello per altri quartieri, dove la disponibilità di aree verdi attrezzate resta disomogenea.
Resta ora l’auspicio, da parte dei residenti, che operazioni simili possano continuare ad interessare altre zone del territorio. Allo stesso tempo, la piena valorizzazione di questi spazi passa anche dalla responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini nella loro cura e nel rispetto delle aree comuni, con benefici concreti per l’intera comunità.