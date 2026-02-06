Intervista della Redazione al Dirigente In Masciarelli sul Successo del Nucleo Ispettori Forestali

Redazione: Buongiorno Dirigente Ing. Masciarelli, grazie per averci concesso questa intervista. In soli 9 mesi, il Nucleo Ispettori Forestali ha ottenuto riconoscimenti di rilievo internazionale. Può raccontarci quali sono stati i principali traguardi raggiunti?

Dirigente In Masciarelli: Buongiorno e grazie a voi per l’opportunità. Sì, in meno di un anno abbiamo ricevuto importanti riconoscimenti da enti di grande prestigio come le Nazioni Unite (United Nations), l’ICAO OACI, l’ILQ e il UN Secretariat. Questi riconoscimenti attestano la qualità del nostro lavoro nella tutela ambientale, nella gestione sostenibile delle foreste e nella collaborazione internazionale.

Redazione: Qual è stato il percorso che ha portato a questi risultati così significativi in un arco di tempo così breve?

Dirigente In Masciarelli: Il successo è frutto di un impegno costante, professionalità e una forte rete di collaborazioni. Il nostro Nucleo, in quanto Ente del Terzo Settore, ha potuto operare con flessibilità e dedizione, rispondendo efficacemente alle esigenze di controllo e vigilanza forestale. Inoltre, abbiamo instaurato rapporti di cooperazione con organismi internazionali che condividono i nostri obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale.

Redazione: Può spiegarci meglio il ruolo e il significato dei riconoscimenti da parte di ICAO OACI e UN Secretariat?

Dirigente In Masciarelli: L’ICAO OACI, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, ha riconosciuto il nostro contributo soprattutto in relazione alle attività di sorveglianza aerea e prevenzione incendi, fondamentali per la protezione delle aree forestali. Il UN Secretariat, invece, rappresenta il cuore amministrativo delle Nazioni Unite e il suo riconoscimento sottolinea il valore del nostro lavoro nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale.

Redazione: E per quanto riguarda il riconoscimento da parte di ILQ e la “Forestry Inspectors Unit”?

Dirigente In Masciarelli: ILQ è un ente che certifica la qualità e la conformità delle nostre procedure operative, garantendo standard elevati nel nostro operato. La “Forestry Inspectors Unit” è la nostra struttura specializzata che si occupa del controllo e della vigilanza sul territorio, riconosciuta per la sua efficacia e professionalità.

Redazione: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi segue il vostro lavoro e a chi si occupa di tutela ambientale?

Dirigente In Masciarelli: Il messaggio è che la tutela delle foreste è una responsabilità che richiede competenza, passione e collaborazione a tutti i livelli. Questi riconoscimenti sono un incoraggiamento a continuare con ancora più determinazione e a rafforzare il nostro impegno per un futuro sostenibile, in Italia e nel mondo.

Redazione: La ringraziamo per il suo tempo e per aver condiviso con noi questi importanti risultati.