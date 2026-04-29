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Roma. Premio Eccellenze Made in Italy a Luigi Del Vecchio: tour e presenza in Rai

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Premio nazionale a Roma per Luigi Del Vecchio: riconoscimento istituzionale e nuove apparizioni in Rai.

A Roma Luigi Del Vecchio ha ricevuto il Premio Nazionale Eccellenze Made in Italy, riconoscimento assegnato in un contesto istituzionale dedicato alla valorizzazione delle figure che contribuiscono all’immagine del Paese.

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Del Vecchio, Generale di Brigata della Guardia di Finanza e Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina, è stato premiato nell’ambito di una cerimonia alla presenza di rappresentanti istituzionali legati al settore sicurezza. Il riconoscimento è stato conferito con il supporto dell’APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.

Il premio si inserisce nel percorso pubblico e culturale dell’autore, che negli ultimi anni ha affiancato all’attività istituzionale quella letteraria. I suoi romanzi thriller, ambientati a Ostuni, sono pubblicati da Viola Editrice e hanno dato avvio a un tour nazionale di presentazioni.

Tra le iniziative in programma, è prevista la realizzazione dell’audiolibro del secondo titolo, “Ostuni. Non mi cercare più…”, destinato anche a utenti non vedenti e ipovedenti attraverso il Centro Regionale Audiolibro di Bari.

Parallelamente, Del Vecchio ha partecipato a diverse trasmissioni Rai. Dopo le esperienze televisive, è intervenuto su Rai Radio Live Napoli nella rubrica “Napoli senza confini”, disponibile sulla piattaforma RaiPlay Sound.

È inoltre online su Spotify il podcast “Incontri ravvicinati”, realizzato insieme a Gaetano Gaudiero.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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