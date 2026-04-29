Roma. Premio Eccellenze Made in Italy a Luigi Del Vecchio: tour e presenza in Rai

Premio nazionale a Roma per Luigi Del Vecchio: riconoscimento istituzionale e nuove apparizioni in Rai.
A Roma Luigi Del Vecchio ha ricevuto il Premio Nazionale Eccellenze Made in Italy, riconoscimento assegnato in un contesto istituzionale dedicato alla valorizzazione delle figure che contribuiscono all’immagine del Paese.
Del Vecchio, Generale di Brigata della Guardia di Finanza e Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina, è stato premiato nell’ambito di una cerimonia alla presenza di rappresentanti istituzionali legati al settore sicurezza. Il riconoscimento è stato conferito con il supporto dell’APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.
Il premio si inserisce nel percorso pubblico e culturale dell’autore, che negli ultimi anni ha affiancato all’attività istituzionale quella letteraria. I suoi romanzi thriller, ambientati a Ostuni, sono pubblicati da Viola Editrice e hanno dato avvio a un tour nazionale di presentazioni.
Tra le iniziative in programma, è prevista la realizzazione dell’audiolibro del secondo titolo, “Ostuni. Non mi cercare più…”, destinato anche a utenti non vedenti e ipovedenti attraverso il Centro Regionale Audiolibro di Bari.
Parallelamente, Del Vecchio ha partecipato a diverse trasmissioni Rai. Dopo le esperienze televisive, è intervenuto su Rai Radio Live Napoli nella rubrica “Napoli senza confini”, disponibile sulla piattaforma RaiPlay Sound.
È inoltre online su Spotify il podcast “Incontri ravvicinati”, realizzato insieme a Gaetano Gaudiero.