Top 5 This Week

Related Posts

Fiumicino. Ordinanza zanzare: obblighi per cittadini e attività fino al 31 dicembre 2026

AMBIENTECRONACA E ATTUALITA'SALUTE
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
1 min.read
Fiumicino. Ordinanza zanzare: obblighi per cittadini e attività fino al 31 dicembre 2026

Il Comune attiva misure preventive contro zanzara tigre e comune: cosa devono fare subito residenti e imprese per evitare sanzioni e rischi sanitari.

Il Comune di Fiumicino ha emanato un’ordinanza per la prevenzione delle zanzare, con obblighi precisi per cittadini, attività e gestori di aree all’aperto. Il provvedimento, valido fino al 31 dicembre 2026, punta a ridurre il rischio sanitario legato agli insetti vettori, in particolare zanzara tigre e zanzara comune.

Il punto centrale è l’eliminazione dei ristagni d’acqua, principale ambiente di sviluppo delle larve. Per questo l’amministrazione impone comportamenti immediati e continuativi a chiunque disponga di spazi esterni, pubblici o privati.

I cittadini devono evitare l’abbandono di contenitori che possano raccogliere acqua e provvedere a svuotare o coprire bidoni, secchi e vasche. È obbligatorio trattare tombini e pozzetti con prodotti larvicidi autorizzati e mantenere pulite aree verdi e cortili. Devono inoltre essere svuotate piscine e fontane inutilizzate, evitando accumuli d’acqua in cantieri, pneumatici o altri materiali. Particolare attenzione è richiesta anche alla gestione dell’acqua prodotta dagli impianti di climatizzazione e alle attività specifiche come vivai, esercizi commerciali e cimiteri.

L’ordinanza chiarisce che la lotta alle zanzare adulte è una misura straordinaria e non ordinaria. La prevenzione resta lo strumento più efficace e si basa su comportamenti quotidiani diffusi.

Durante i trattamenti devono essere rispettate alcune precauzioni fondamentali: eseguire gli interventi nelle ore serali o al mattino presto, evitare il contatto con persone e animali, chiudere porte e finestre durante le operazioni, non trattare piante in fioritura, proteggere api, orti e arredi e attendere almeno due giorni prima di frequentare le aree trattate.

L’ordinanza introduce una responsabilità diretta per chi gestisce spazi esterni. La prevenzione diventa parte della tutela della salute pubblica e richiede comportamenti costanti. Il mancato rispetto delle misure può favorire la proliferazione delle zanzare e aumentare il rischio di diffusione di malattie.


Previous article
Nutrizione: app, diete virali e prevenzione
Lazio. Nutrizione e diete, cosa cambia per i cittadini tra app, mode social e prevenzione
Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

Popular Articles