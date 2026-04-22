Il Comune attiva misure preventive contro zanzara tigre e comune: cosa devono fare subito residenti e imprese per evitare sanzioni e rischi sanitari.

Il Comune di Fiumicino ha emanato un’ordinanza per la prevenzione delle zanzare, con obblighi precisi per cittadini, attività e gestori di aree all’aperto. Il provvedimento, valido fino al 31 dicembre 2026, punta a ridurre il rischio sanitario legato agli insetti vettori, in particolare zanzara tigre e zanzara comune.

Il punto centrale è l’eliminazione dei ristagni d’acqua, principale ambiente di sviluppo delle larve. Per questo l’amministrazione impone comportamenti immediati e continuativi a chiunque disponga di spazi esterni, pubblici o privati.

I cittadini devono evitare l’abbandono di contenitori che possano raccogliere acqua e provvedere a svuotare o coprire bidoni, secchi e vasche. È obbligatorio trattare tombini e pozzetti con prodotti larvicidi autorizzati e mantenere pulite aree verdi e cortili. Devono inoltre essere svuotate piscine e fontane inutilizzate, evitando accumuli d’acqua in cantieri, pneumatici o altri materiali. Particolare attenzione è richiesta anche alla gestione dell’acqua prodotta dagli impianti di climatizzazione e alle attività specifiche come vivai, esercizi commerciali e cimiteri.

L’ordinanza chiarisce che la lotta alle zanzare adulte è una misura straordinaria e non ordinaria. La prevenzione resta lo strumento più efficace e si basa su comportamenti quotidiani diffusi.

Durante i trattamenti devono essere rispettate alcune precauzioni fondamentali: eseguire gli interventi nelle ore serali o al mattino presto, evitare il contatto con persone e animali, chiudere porte e finestre durante le operazioni, non trattare piante in fioritura, proteggere api, orti e arredi e attendere almeno due giorni prima di frequentare le aree trattate.

L’ordinanza introduce una responsabilità diretta per chi gestisce spazi esterni. La prevenzione diventa parte della tutela della salute pubblica e richiede comportamenti costanti. Il mancato rispetto delle misure può favorire la proliferazione delle zanzare e aumentare il rischio di diffusione di malattie.



