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Fiumicino. Parco Leonardo, segnalata occupazione in uno stabile

CRONACA E ATTUALITA'LA VOCE DEL LETTORENOTIZIE IN RISALTO
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Intervento delle forze dell’ordine in via del Perugino dopo le segnalazioni dei residenti.

A Parco Leonardo, nel territorio di Fiumicino, i residenti segnalano un’occupazione in uno stabile di via del Perugino, nelle vicinanze di abitazioni e di una struttura educativa.

Secondo quanto riferito da cittadini e comitato di quartiere, l’edificio sarebbe stato utilizzato da alcune persone senza fissa dimora. La situazione ha portato a diverse segnalazioni alle forze dell’ordine.

Nel corso della giornata sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale. All’arrivo degli agenti, alcune delle persone presenti si sarebbero allontanate. Sono state avviate attività di controllo e identificazione.

Ulteriori criticità vengono segnalate anche in un altro immobile abbandonato in viale delle Arti, indicato dai residenti come punto già oggetto di segnalazioni in passato.

Il comitato di quartiere e alcuni amministratori di condominio annunciano la presentazione di un esposto formale, chiedendo interventi di messa in sicurezza degli edifici e controlli più frequenti nell’area.

La situazione si inserisce in un contesto già oggetto di segnalazioni negli ultimi mesi, con interventi puntuali ma non sempre risolutivi.

Il dialogo tra residenti, comitato di quartiere e istituzioni locali resta aperto, con l’auspicio che si arrivi a interventi mirati e strutturali, capaci di garantire una gestione più efficace degli immobili e una maggiore continuità nei controlli.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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