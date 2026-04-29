Fiumicino. Parco Leonardo, segnalata occupazione in uno stabile

Intervento delle forze dell’ordine in via del Perugino dopo le segnalazioni dei residenti.
A Parco Leonardo, nel territorio di Fiumicino, i residenti segnalano un’occupazione in uno stabile di via del Perugino, nelle vicinanze di abitazioni e di una struttura educativa.
Secondo quanto riferito da cittadini e comitato di quartiere, l’edificio sarebbe stato utilizzato da alcune persone senza fissa dimora. La situazione ha portato a diverse segnalazioni alle forze dell’ordine.
Nel corso della giornata sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale. All’arrivo degli agenti, alcune delle persone presenti si sarebbero allontanate. Sono state avviate attività di controllo e identificazione.
Ulteriori criticità vengono segnalate anche in un altro immobile abbandonato in viale delle Arti, indicato dai residenti come punto già oggetto di segnalazioni in passato.
Il comitato di quartiere e alcuni amministratori di condominio annunciano la presentazione di un esposto formale, chiedendo interventi di messa in sicurezza degli edifici e controlli più frequenti nell’area.
La situazione si inserisce in un contesto già oggetto di segnalazioni negli ultimi mesi, con interventi puntuali ma non sempre risolutivi.
Il dialogo tra residenti, comitato di quartiere e istituzioni locali resta aperto, con l’auspicio che si arrivi a interventi mirati e strutturali, capaci di garantire una gestione più efficace degli immobili e una maggiore continuità nei controlli.