Si terrà il prossimo 30 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in Piazza Capranica 72 a Roma, l’evento dal titolo “Musica e Intelligenza Artificiale: diritti, creatività e futuro dell’industria”, promosso su iniziativa del Senatore Antonio Salvatore Trevisi.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti del settore musicale, giuristi e innovatori tecnologici su uno dei temi più attuali e strategici per il futuro: l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’industria musicale, con particolare attenzione agli aspetti legati alla creatività, alla tutela dei diritti e ai nuovi modelli economici.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sen. Antonio Salvatore Trevisi, membro della VI Commissione Finanze e Tesoro. La moderazione dell’evento sarà affidata al dott. Claudio David, conduttore, producer e autore. Organizzato dall’associazione culturale Red Fashion Talent Agency.
Il programma si articolerà in tre panel tematici:
Panel 1 – L’intelligenza artificiale e la creazione musicale
Un approfondimento sulle nuove frontiere creative offerte dall’AI, con gli interventi di:
Lorenzo Brusci, CEO di Musi-Co
Prof. Pietro Diolordi, docente di informatica IIS “Margherita Hack” e producer
Marco Zanoni, musicista e influencer, esperto di Logic Pro
Alessandro De Vito, cantante e cantautore
Gabriella Costanza, docente di musica e direttrice del Piccolo Coro Kol Rinà
Panel 2 – Diritti, collecting e compensi nell’era dell’AI
Focus sulle implicazioni legali ed economiche dell’intelligenza artificiale nel settore musicale:
Avv. Leopoldo Lombardi, esperto in diritto d’autore
Davide d’Atri, Amministratore Delegato Soundreef
Ferdinando Manenti, esperto di diritto delle nuove tecnologie
Federico Podavini, imprenditore tech ed esperto in proprietà intellettuale e blockchain
Panel 3 – Il futuro del lavoro musicale: il musicista nel 2030
Uno sguardo prospettico sulle professioni musicali e sull’evoluzione del mercato:
Paolo Vita, Presidente Lazio Sound
Marcello Cirillo, cantante e direttore artistico
Maria Totaro, manager discografica
Lorenzo Brusci, CEO di Musi-Co
A chiudere l’evento, una monologa dell’attrice Tiziana Pompili.
L’iniziativa si propone di stimolare un dialogo concreto tra i diversi attori della filiera musicale e tecnologica, contribuendo a delineare scenari futuri sostenibili e regolamentati, capaci di valorizzare tanto l’innovazione quanto la tutela degli artisti.
L’evento è realizzato in collaborazione con Red Fashion Talent.
Accrediti stampa e informazioni:
Gli interessati possono richiedere l’accredito scrivendo a: antoniosalvatore.trevisi@senato.it
Le opinioni espresse durante l’incontro sono attribuibili esclusivamente ai relatori e non impegnano in alcun modo il Senato della Repubblica.