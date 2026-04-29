Si terrà il prossimo 30 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in Piazza Capranica 72 a Roma, l’evento dal titolo “Musica e Intelligenza Artificiale: diritti, creatività e futuro dell’industria”, promosso su iniziativa del Senatore Antonio Salvatore Trevisi.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti del settore musicale, giuristi e innovatori tecnologici su uno dei temi più attuali e strategici per il futuro: l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’industria musicale, con particolare attenzione agli aspetti legati alla creatività, alla tutela dei diritti e ai nuovi modelli economici.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sen. Antonio Salvatore Trevisi, membro della VI Commissione Finanze e Tesoro. La moderazione dell’evento sarà affidata al dott. Claudio David, conduttore, producer e autore. Organizzato dall’associazione culturale Red Fashion Talent Agency.

Il programma si articolerà in tre panel tematici:

Panel 1 – L’intelligenza artificiale e la creazione musicale

Un approfondimento sulle nuove frontiere creative offerte dall’AI, con gli interventi di:

Lorenzo Brusci, CEO di Musi-Co

Prof. Pietro Diolordi, docente di informatica IIS “Margherita Hack” e producer

Marco Zanoni, musicista e influencer, esperto di Logic Pro

Alessandro De Vito, cantante e cantautore

Gabriella Costanza, docente di musica e direttrice del Piccolo Coro Kol Rinà

Panel 2 – Diritti, collecting e compensi nell’era dell’AI

Focus sulle implicazioni legali ed economiche dell’intelligenza artificiale nel settore musicale:

Avv. Leopoldo Lombardi, esperto in diritto d’autore

Davide d’Atri, Amministratore Delegato Soundreef

Ferdinando Manenti, esperto di diritto delle nuove tecnologie

Federico Podavini, imprenditore tech ed esperto in proprietà intellettuale e blockchain

Panel 3 – Il futuro del lavoro musicale: il musicista nel 2030

Uno sguardo prospettico sulle professioni musicali e sull’evoluzione del mercato:

Paolo Vita, Presidente Lazio Sound

Marcello Cirillo, cantante e direttore artistico

Maria Totaro, manager discografica

Lorenzo Brusci, CEO di Musi-Co

A chiudere l’evento, una monologa dell’attrice Tiziana Pompili.

L’iniziativa si propone di stimolare un dialogo concreto tra i diversi attori della filiera musicale e tecnologica, contribuendo a delineare scenari futuri sostenibili e regolamentati, capaci di valorizzare tanto l’innovazione quanto la tutela degli artisti.

L’evento è realizzato in collaborazione con Red Fashion Talent.

Accrediti stampa e informazioni:

Gli interessati possono richiedere l’accredito scrivendo a: antoniosalvatore.trevisi@senato.it

Le opinioni espresse durante l’incontro sono attribuibili esclusivamente ai relatori e non impegnano in alcun modo il Senato della Repubblica.