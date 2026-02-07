sabato, Febbraio 7, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Denisee presenta il singolo “Funamboli”

MUSICAROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Giovanni Germanelli
Author: Giovanni Germanelli
1 min.read

E’ uscito “Funamboli”, il nuovo singolo di Denisee, un brano intenso e delicato che affronta il tema dei disturbi psicologici con grande sensibilità emotiva.

I funamboli sono gli equilibristi della vita: sospesi in una continua altalena tra cielo e terra.

Il brano è prodotto da Marco Colavecchio e Max Marcolini per l’etichetta Gateone Records.

La regia e la direzione della fotografia sono affidate ad Alberto Marrocco, che cura l’estetica visiva e narrativa del progetto.
La produzione del videoclip è a cura di ZeroProduction Studio, con Paolo Simeone nel ruolo di coordinatore di produzione. Il protagonista è Giuseppe Piacentini, affiancato da Denise Colavecchio, con la partecipazione di Maurizio Oliva e Claudia CavaliereRosario Esposito e Luca Paparone come hair stylist, mentre il make-up è realizzato da Alessandra Di Meo.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=AaPg_PbImA8

Biografia

Denise Colavecchio, in arte Denisee, è una cantante, autrice e pianista. Nasce a Cassino (FR) il 19 settembre 2000 e si avvicina al canto all’età di quattro anni, inizialmente come un gioco, per poi trasformare quella passione nel suo percorso professionale. A dodici anni inizia lo studio del pianoforte classico e prosegue la sua formazione presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, sotto la guida del concertista Francesco Buccarella. Nel 2024 consegue la laurea in Canto Pop-Rock. A soli 21 anni partecipa come corista all’album di Eros Ramazzotti “Battito Infinito” e, negli anni successivi, prende parte alla tournée nazionale di Paolo Vallesi come corista e tastierista. Collabora inoltre a numerosi altri progetti, tra cui il singolo di Radio Subasio 2024 “Che Natale è”, “Volevo nascere a Napoli” di Annalisa Minetti, Anthony e altri artisti. Inizia a scrivere a 14 anni, trovando nella scrittura il mezzo privilegiato per esprimere la propria identità e il proprio mondo interiore.

https://www.instagram.com/denise_colavecchio

https://www.facebook.com/denise.colavecchio.7

Previous article
Intervista al Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Innovazione Telematica e Coordinamento Istituzionale al Servizio dell’Ambiente
Giovanni Germanelli
Giovanni Germanelli

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Intervista al Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Innovazione Telematica e Coordinamento Istituzionale al Servizio dell’Ambiente

AMBIENTE 0
Redazione: Benvenuto Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia. Oggi vogliamo...

Intervista della Redazione al Dirigente In Masciarelli sul Successo del Nucleo Ispettori Forestali

AMBIENTE 0
Redazione: Buongiorno Dirigente Ing.  Masciarelli, grazie per averci concesso...

PAOLO BATTAGLIA LA TERRA BORGESE: “SONO ANTINATALISTA”

PRIMO PIANO 0
Chi sono io. L’ennesima utopia di Paolo Battaglia La...

Articoli più letti

Intervista al Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia: Innovazione Telematica e Coordinamento Istituzionale al Servizio dell’Ambiente

AMBIENTE 0
Redazione: Benvenuto Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia. Oggi vogliamo...

Intervista della Redazione al Dirigente In Masciarelli sul Successo del Nucleo Ispettori Forestali

AMBIENTE 0
Redazione: Buongiorno Dirigente Ing.  Masciarelli, grazie per averci concesso...

PAOLO BATTAGLIA LA TERRA BORGESE: “SONO ANTINATALISTA”

PRIMO PIANO 0
Chi sono io. L’ennesima utopia di Paolo Battaglia La...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)