Denisee presenta il singolo “Funamboli”

E’ uscito “Funamboli”, il nuovo singolo di Denisee, un brano intenso e delicato che affronta il tema dei disturbi psicologici con grande sensibilità emotiva.

I funamboli sono gli equilibristi della vita: sospesi in una continua altalena tra cielo e terra.

Il brano è prodotto da Marco Colavecchio e Max Marcolini per l’etichetta Gateone Records.

La regia e la direzione della fotografia sono affidate ad Alberto Marrocco, che cura l’estetica visiva e narrativa del progetto.

La produzione del videoclip è a cura di ZeroProduction Studio, con Paolo Simeone nel ruolo di coordinatore di produzione. Il protagonista è Giuseppe Piacentini, affiancato da Denise Colavecchio, con la partecipazione di Maurizio Oliva e Claudia Cavaliere. Rosario Esposito e Luca Paparone come hair stylist, mentre il make-up è realizzato da Alessandra Di Meo.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=AaPg_PbImA8

Biografia

Denise Colavecchio, in arte Denisee, è una cantante, autrice e pianista. Nasce a Cassino (FR) il 19 settembre 2000 e si avvicina al canto all’età di quattro anni, inizialmente come un gioco, per poi trasformare quella passione nel suo percorso professionale. A dodici anni inizia lo studio del pianoforte classico e prosegue la sua formazione presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, sotto la guida del concertista Francesco Buccarella. Nel 2024 consegue la laurea in Canto Pop-Rock. A soli 21 anni partecipa come corista all’album di Eros Ramazzotti “Battito Infinito” e, negli anni successivi, prende parte alla tournée nazionale di Paolo Vallesi come corista e tastierista. Collabora inoltre a numerosi altri progetti, tra cui il singolo di Radio Subasio 2024 “Che Natale è”, “Volevo nascere a Napoli” di Annalisa Minetti, Anthony e altri artisti. Inizia a scrivere a 14 anni, trovando nella scrittura il mezzo privilegiato per esprimere la propria identità e il proprio mondo interiore.

https://www.instagram.com/denise_colavecchio

https://www.facebook.com/denise.colavecchio.7