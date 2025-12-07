Lunedì 8 dicembre il viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa a Rieti

Domani lunedì 8 dicembre il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 fa tappa a Rieti. Saranno 13 i tedofori che si alterneranno nella staffetta con partenza alle ore 15:40 da viale Tommaso Morroni, per poi percorrere via Ludovico Canali, viale Dei Flavi, viale Cesare Verani, via Dei Mirti, largo Santa Barbara, via Cintia, via Roma per giungere infine a piazza Cavour.
Al fine di garantire il passaggio in sicurezza della Fiamma Olimpica dalle ore 12:00 alle ore 19:00 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in viale Morroni per la lunghezza di circa 200 metri dalla rampa di via P. Nenni in direzione piazza Mazzini, in via dei Mirti e in piazza Cavour, area antistante il monumento “La Lira”.