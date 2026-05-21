RIETI. I CARABINIERI ARRESTANO UN 24ENNE PER SPACCIO DI STUPEFACENTI

SEQUESTRATE 56 DOSI DI COCAINA E OLTRE 5.000 EURO.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno tratto in arresto un cittadino di origini albanesi di 24 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato nottetempo durante un posto di controllo alla circolazione stradale istituito lungo la via Salaria per l’Aquila. Nel corso delle operazioni, i militari hanno notato il giovane transitare in sella a una bicicletta; quest’ultimo, alla vista della pattuglia, ha cambiato repentinamente direzione nel palese tentativo di eludere il controllo e allontanarsi.

Ne è scaturito un immediato inseguimento al termine del quale il ragazzo è stato raggiunto e bloccato. Durante la fuga, il 24enne ha cercato di disfarsi di alcuni involucri che nascondeva nel giubbotto lanciandoli a terra. Il materiale è stato prontamente recuperato dai militari, accertando che si trattava di 56 dosi di cocaina (dal peso di circa mezzo grammo ciascuna), immediatamente poste sotto sequestro.

Le operazioni sono proseguite con una perquisizione all’interno di una stanza di una struttura ricettiva della città, in uso al fermato.

All’interno della camera, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la somma contante di 5.400 euro in banconote di vario taglio, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio condotta dal giovane.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria reatina, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.