domenica, Dicembre 7, 2025

salute

Ultime notizie

RIETI: RUBANO LE MANCE DI UN BAR: I CARABINIERI DENUNCIANO UNA COPPIA

RIETI e PROVINCIA
redazione
Autore redazione
1 min.read

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato in stato di libertà una coppia, già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta responsabile del furto di due salvadanai contenenti mance per un valore complessivo di circa 200 euro, asportati da un bar del capoluogo.

La vicenda risale a qualche giorno fa, quando il titolare dell’esercizio commerciale, accortosi dell’ammanco, si è recato presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia, consegnando contestualmente le immagini del sistema di videosorveglianza interno.

I militari hanno quindi avviato immediatamente l’attività investigativa, procedendo all’analisi dettagliata dei filmati.

Dalla visione delle immagini è stato possibile ricostruire con precisione la dinamica del furto: approfittando dell’elevato afflusso di clienti nell’orario di punta e della conseguente attenzione del personale, impegnato nelle normali attività di servizio, i due soggetti si sono avvicinati al bancone e, con rapidità e disinvoltura, hanno asportato due contenitori in vetro destinati alla raccolta delle mance.

Gli approfondimenti svolti dai Carabinieri, supportati da ulteriori riscontri e dalla puntuale conoscenza del territorio, hanno consentito di identificare con rapidità i due autori, risultati già coinvolti in precedenti episodi analoghi.

Gli elementi raccolti, unitamente alle indicazioni fornite dallo stesso titolare del bar, hanno permesso di consolidare il quadro probatorio a loro carico.

Al termine delle verifiche, la coppia è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Previous article
Successo per la terza tappa di “Cammini DiVini”
Next article
Lunedì 8 dicembre il viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa a Rieti
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025