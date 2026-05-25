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CAMPIDOGLIO: AZIONE ANAGRAFE IN TILT

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Author: redazione
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BASTA SOLUZIONI SPOT, SERVONO INTERVENTI CONCRETI

Roma, 25 maggio 2026 – “Le immagini e le testimonianze dei cittadini costretti a mettersi in fila nel cuore della notte per ottenere la carta d’identità elettronica raccontano una realtà inaccettabile per una Capitale europea. Code di centinaia di persone, attese estenuanti e accesso limitato a poche decine di pratiche al giorno non sono episodi isolati, ma la fotografia di un sistema ormai in tilt. Non siamo di fronte a un’“emergenza” dovuta a picchi occasionali di domanda. Siamo davanti a una criticità strutturale, che da troppo tempo penalizza cittadini e lavoratori degli uffici anagrafici. Risposte come gli open day e le aperture straordinarie sono, a nostro avviso, insufficienti : la città non ha bisogno di iniziative mediatiche,  che non risolvono le enormi criticità di fondo. Serve, piuttosto, un intervento serio e immediato: più personale, prenotazioni efficienti, investimenti organizzativi e digitali. Tutto questo darebbe una risposta vera alla cittadinanza e tutelerebbe i lavoratori degli uffici, oggi sottoposti a una pressione insostenibile. Il Campidoglio smetta di rincorrere l’emergenza e affronti finalmente un problema endemico. I romani hanno diritto a servizi normali, non a un’odissea per un documento essenziale”.

Così Antonio De Santis e Flavia De Gregorio, consiglieri capitolini di Azione.

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