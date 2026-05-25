Fiumicino. Aeroporto, nuovi blitz contro taxi abusivi: sequestri e multe ma il fenomeno continua

Task force notturna della Polizia Locale al Leonardo Da Vinci: sequestrato un mezzo abusivo, fermato un NCC irregolare e stop a un servizio di Car Valet. Negli ultimi anni decine di controlli tra Carabinieri, Finanza ed ENAC.



Nuovo blitz notturno all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino contro taxi abusivi, NCC irregolari e servizi non autorizzati nell’area dello scalo. Nelle scorse ore il Nucleo Operativo Aeroportuale della Polizia Locale, coordinato dal responsabile Andrea De Blasi, ha effettuato controlli straordinari nelle zone dei terminal, portando a sequestri, fermi amministrativi e sanzioni.

L’operazione conferma però anche un altro dato: il fenomeno dell’abusivismo nei trasporti aeroportuali a Fiumicino continua a rappresentare uno dei problemi più difficili da contrastare attorno al principale hub italiano.

Secondo quanto accertato dagli agenti, il provvedimento più pesante ha riguardato un veicolo utilizzato abusivamente come taxi e NCC. Per il conducente è scattato il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca definitiva, ai sensi dell’articolo 86 del Codice della Strada.

Nel corso della task force è stato inoltre fermato un operatore NCC regolare che, secondo la ricostruzione della Polizia Locale, stava effettuando il servizio senza la prenotazione obbligatoria prevista dalla normativa. Per lui è stato disposto il fermo amministrativo del mezzo per 90 giorni.

I controlli si sono estesi anche alle attività legate alla sosta dei veicoli dei viaggiatori. Gli agenti hanno infatti individuato e interrotto un’attività di Car Valet ritenuta irregolare. A seguito delle verifiche è stata emanata un’ordinanza ENAC per bloccare la sosta abusiva collegata al servizio.

“La legalità e la sicurezza all’interno del principale hub aeroportuale d’Italia sono priorità assolute”, ha dichiarato il responsabile del Comando della Polizia Locale. “Questi controlli straordinari, specialmente nelle fasce orarie notturne, sono fondamentali per tutelare i passeggeri da tariffe illecite e raggiri, ma anche per difendere le migliaia di lavoratori onesti che operano nel rispetto delle regole”.

Ma quello delle irregolarità nei trasporti aeroportuali non è un episodio isolato. Negli ultimi anni le operazioni contro taxi abusivi e NCC irregolari si sono moltiplicate attorno allo scalo Leonardo Da Vinci, coinvolgendo Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza ed ENAC.

Solo negli ultimi mesi sono state elevate decine di sanzioni tra sequestri, sospensioni e multe per migliaia di euro. In diverse operazioni condotte tra 2024 e 2025, le forze dell’ordine hanno individuato conducenti abusivi, servizi NCC senza prenotazione e operatori irregolari nelle aree arrivi e partenze dello scalo.

Il tema resta particolarmente delicato anche per l’impatto diretto che il fenomeno ha sui passeggeri, soprattutto turisti stranieri e viaggiatori in arrivo a Roma. Le autorità parlano da tempo di controlli necessari per contrastare tariffe illegali, procacciamento abusivo di clienti e concorrenza sleale verso gli operatori autorizzati.

Fiumicino, del resto, rappresenta uno degli aeroporti più trafficati d’Europa e concentra ogni giorno migliaia di spostamenti tra taxi, NCC, navette e servizi privati. Proprio l’elevato flusso di viaggiatori rende l’area particolarmente esposta ai tentativi di abusivismo.

Nelle scorse settimane Il Giornale del Lazio aveva già raccontato altri controlli rafforzati sul territorio comunale e nelle aree considerate più sensibili dal punto di vista della sicurezza e del degrado urbano. Questo nuovo blitz conferma la strategia di presidio costante attorno allo scalo.

I controlli del Nucleo Aeroportuale proseguiranno anche nei prossimi giorni. L’obiettivo dichiarato da Comune e Polizia Locale resta quello di garantire maggiore trasparenza, sicurezza e rispetto delle regole all’interno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci.