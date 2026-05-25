L’ARMA DEI CARABINIERI SALUTA IL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE RAFFAELE NASTRI, COMANDANTE DELLA STAZIONE DI TORRI IN SABINA, CHE LASCIA IL SERVIZIO ATTIVO.

Nei giorni scorsi, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, si è svolto un incontro di commiato per salutare il Luogotenente Carica Speciale Raffaele Nastri, già Comandante della Stazione Carabinieri di Torri in Sabina, giunto al termine del suo servizio attivo.

Originario di Salerno, il Luogotenente Nastri si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1987, intraprendendo un lungo e prestigioso percorso professionale che lo ha visto operare prevalentemente nel territorio laziale. Dopo un primo incarico come Sottordine presso la Stazione di Nerola (RM), è stato assegnato al Nucleo Carabinieri Traduzioni e Scorte presso il Tribunale di Roma, per poi essere impiegato presso l’Aliquota Operativa della Compagnia di Tivoli (RM). Successivamente è stato trasferito alla Stazione di Poggio Mirteto e, infine, ha assunto l’incarico di Comandante della Stazione di Torri in Sabina. In questo ruolo di comando territoriale si è costantemente distinto per elevata professionalità, dedizione e profondo spirito di servizio in favore della comunità.

Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha consegnato al Luogotenente Nastri una pergamena celebrativa. Il tributo è stato conferito in segno di formale riconoscenza per l’eccellente lavoro svolto durante la lunga carriera e per l’alto senso del dovere con cui il Sottufficiale ha affrontato le numerose responsabilità del servizio, testimoniando un incondizionato attaccamento ai valori fondanti dell’Istituzione.

L’elevata levatura militare e morale del Luogotenente Nastri è attestata, inoltre, dalle numerose e prestigiose onorificenze ottenute nel corso degli anni. Tra queste si distinguono, in particolare, la Croce d’Oro con stelletta per l’Anzianità di Servizio Militare e la Medaglia d’Argento al Merito di Lungo Comando.

Al Luogotenente C.S. Raffaele Nastri vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutti i Carabinieri per il lustro conferito all’Arma, uniti ai migliori e più affettuosi auguri per un sereno prosieguo della sua vita personale e familiare.