Grande interesse per la prima Giornata Internazionale della Donna Migrante

Roma, Partecipazione e coinvolgimento per un tema di elevato spessore sociale

Si è svolto sabato scorso nella sede del Palazzo WeGil di proprietà della Regione Lazio, la 1° giornata Internazionale della donna Migrante in Italia. All’evento promosso dall’ Associazione Noi Europei e dall’Istituto Casa Helena a cui fanno riferimento oltre 50.000 donne emigrate provenienti da tutti i Paesi del mondo, sono stati invitati il Presidente dell’Associazione Lavoratori Stranieri di Frosinone Gabriele Camusi ed il Presidente Regionale del Lazio del Movimento Cristiano Lavoratori Mauro Camusi. Tra i relatori di alto livello della giornata ha partecipato l’Avvocato Massimiliano Barberini, attualmente membro onorario della COMMISSIONE DEI DIRITTI UMANI presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. L’Avvocato Barberini oltre ad essere consulente di diritto di Casa Helena, segue anche tutte le pratiche legali dell’Associazione Lavoratori Stranieri di Frosinone. L’evento presentato dalla conduttrice televisiva Irene Taurino è iniziato con i saluti iniziali della Dott.ssa Lilia Azevedo Psicologa e Psicoterapeuta familiare esperta in immigrazione e CEO dell’Istituto Casa a Helena. E’ proseguito con l’intervento dell’Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio On. Simona Baldassarre che oltre a portare i saluti del Presidente Rocca sempre molto vicino a queste tematiche sociali, ha dichiarato di essere molto contenta dell’iniziativa ringraziando Casa Helena per tutto l’aiuto che offre alle donne migranti, il benessere psicologico, il diritto, la formazione, le nuove prospettive. Ha continuato elencando alcune iniziative che sta portando avanti sull’immigrazione ed una legge che sta preparando per l’aiuto alla denatalità ed alle famiglie, comprese quelle dei migranti che risiedono nella nostra regione. La giornata si è svolta in tre moduli: I Salute Emotiva, II Diritti umani e Normativa Interna, III modulo Inserimento Lavorativo e Formazione, con esperti di prim’ordine, tra cui il Professore di Diritto Ordinario ed Internazionale alla Sapienza di Roma che ha trattato “La Giurisprudenza Cedu sulle mutilazioni genitali femminili. Durante l’evento c’è stata una mostra fotografica di Maurizia Rossi, l’intermezzo musicale dei musicisti Michael NaKhala e Samah Boulmona con musiche tradizionali del medio oriente. Durante i saluti finali l’Avvocato Barberini si è fatto promotore di un incontro tra Casa Helena rappresentata dalla CEO Dott.ssa Lilia Azevedo, il rappresentante dell’Associazione Lavoratori Stranieri di Frosinone Gabriele Camusi che si è fatto carico di far partecipare anche i vertici nazionali dell’Associazione. Si è reso disponibile anche il Presidente Regionale Lazio del Movimento Cristiano Lavoratori membro dell’Esecutivo e Consigliere Nazionale del Movimento stesso per stipulare una convenzione dove ALS Frosinone ed MCL Lazio offriranno i servizi di Caf e soprattutto Patronato a tutte le donne Migranti che aderiscono a Casa Helena. Un’azione concreta nel mondo delle Donne Migranti, dove c’è molto sfruttamento.