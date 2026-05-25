Elezioni a Belmonte Castello: i complimenti di Evoluzione e Libertà al neo eletto Sindaco Carlo Medagli

In una nota congiunta, il Presidente Mirko Greco, il Segretario Nazionale Giuseppe Basile e il Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà Gianluca Quadrini hanno espresso grande soddisfazione per la netta vittoria a Carlo Medagli conseguita nel comune ciociaro di Belmonte Castello augurando al primo cittadino un percorso amministrativo ricco di successi e sintonizzato sulle necessità dei cittadini.

Di seguito le dichiarazioni del Presidente Mirko Greco:

L’elezione di Carlo Medagli segna l’inizio di una nuova era per Belmonte Castello. I cittadini hanno espresso una volontà chiara. Premiare una figura del calibro di Carlo significa aver scelto un progetto alternativo e serio, capace di mettere finalmente al centro le reali esigenze della cittadinanza. Sono sicuro che, grazie alla sua determinazione e alla sua autorevolezza, Carlo saprà dare a Belmonte Castello la svolta che merita. Da parte nostra, il supporto sarà totale.

Di seguito le dichiarazioni del Vice Segretario Nazionale Giuseppe Basile

Con l’elezione del dottor Carlo Medagli, Belmonte Castello volta definitivamente pagina. I cittadini hanno scelto con chiarezza la strada del rinnovamento, della concretezza e del rilancio, premiando una figura di straordinario spessore professionale e umano. Il voto popolare ha dato fiducia a un progetto politico serio, alternativo e orientato al futuro, e sono certo che il dott. Medagli saprà garantire una gestione trasparente, dinamica e attenta ai reali bisogni della comunità. Si apre oggi una nuova stagione di opportunità e sviluppo per il Comune. Conoscendo la determinazione e l’autorevolezza che lo contraddistinguono.

Di seguito le dichiarazioni del Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini