Fiumicino. Gioco e inclusione: i giovani rilanciano gli spazi sociali

Il 28 maggio tra IKEA Fiumicino e The Wow Side la Giornata Mondiale del Gioco ONU promossa da Eidos in Rete ODV con il supporto di UNICEF, Regione Lazio e Comune.
Una giornata dedicata al gioco come strumento di inclusione, aggregazione e contrasto all’isolamento digitale. Giovedì 28 maggio 2026, dalle ore 15 alle 20.30, IKEA Fiumicino e la galleria del centro commerciale The Wow Side ospiteranno la prima edizione cittadina della Giornata Mondiale del Gioco ONU promossa dall’associazione giovanile Eidos in Rete ODV.
L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, nasce con un obiettivo preciso: riportare i giovani negli spazi fisici del territorio attraverso attività condivise, socialità e partecipazione attiva. L’iniziativa si svolgerà con il supporto di Regione Lazio, Comune di Fiumicino e UNICEF.
Per un pomeriggio l’area tra IKEA e The Wow Side si trasformerà in un grande spazio ludico dedicato a bambini, ragazzi e famiglie. In programma giochi da tavolo cooperativi, campagne di Dungeons & Dragons, sfide con deck game, attività inclusive e una grande scacchiera gigante.
Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità. Gli organizzatori hanno infatti previsto un’area dedicata all’Universal Design con strumenti e modalità pensate per favorire l’inclusione delle persone con disabilità e abbattere le barriere linguistiche.
Secondo Eidos in Rete ODV, il valore della manifestazione va oltre il semplice intrattenimento. L’associazione punta infatti a utilizzare il gioco come occasione concreta di incontro tra giovani, famiglie e territorio in una fase storica segnata dall’uso sempre più invasivo degli schermi e dall’isolamento sociale.
“Questa giornata dimostra che i giovani di Fiumicino non sono apatici, hanno solo bisogno di spazi sani in cui esprimersi e fare rete”, spiegano i rappresentanti dell’associazione nel materiale diffuso per l’evento. “Abbiamo scelto di portare il gioco di società all’interno di un hub commerciale proprio per dimostrare che ogni luogo può trasformarsi in una piazza di aggregazione e cittadinanza attiva”.
La Giornata Mondiale del Gioco rappresenta anche l’avvio di una nuova fase operativa per Eidos in Rete ODV sul territorio di Fiumicino. Dopo mesi di attività associative e progettazione, il gruppo ha annunciato l’intenzione di proseguire con nuove iniziative culturali e sociali rivolte ai giovani del territorio.
Tra gli obiettivi dichiarati c’è anche la realizzazione futura di un centro di aggregazione giovanile permanente: uno spazio dedicato allo studio, alla progettazione condivisa, alla socializzazione e alle attività culturali. Un luogo che, nelle intenzioni dell’associazione, possa contribuire a contrastare povertà educativa, isolamento e dipendenza digitale.
L’evento del 28 maggio si inserisce nel quadro delle iniziative internazionali legate al World Play Day promosso dalle Nazioni Unite, che riconosce il gioco come elemento fondamentale per lo sviluppo personale, educativo e relazionale dei più giovani.
Per Fiumicino si tratta anche di un segnale sul ruolo crescente delle associazioni giovanili nel promuovere partecipazione civica e nuove forme di aggregazione sociale, soprattutto in aree urbane dove gli spazi dedicati ai ragazzi risultano spesso limitati.
L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 28 maggio, dalle 15 alle 20.30, negli spazi di IKEA Fiumicino e della galleria The Wow Side.