PASSO CORESE. VIOLA RIPETUTAMENTE GLI OBBLIGHI DELLA DETENZIONE DOMICILIARE: 36ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI E CONDOTTO IN CARCERE

I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto un 36enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo.

L’uomo, in precedenza tratto in arresto e condannato per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, era stato ammesso a beneficiare della misura alternativa della detenzione domiciliare.

Tale beneficio di legge prevede il rigoroso rispetto di specifici obblighi, tra cui il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione al di fuori degli orari consentiti e la necessaria reperibilità in occasione dei quotidiani controlli effettuati dalle Forze di Polizia.

Di fatto, il 36enne ha più volte trasgredito le prescrizioni a lui imposte. Le reiterate violazioni, puntualmente accertate e segnalate dai militari dell’Arma, sono state sottoposte alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria.

A fronte delle evidenze riscontrate, l’Ufficio di Sorveglianza ha emesso un decreto di sospensione della misura alternativa, disponendo l’immediato ripristino della carcerazione.

Ricevuto il provvedimento, i Carabinieri hanno rintracciato l’interessato e, al termine delle formalità di rito, lo hanno associato presso la Casa Circondariale di Rieti.