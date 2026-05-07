Scarperia si veste di colori e magia



Domenica 24 maggio torna la 45ª Infiorata dedicata a Pinocchio

Scarperia si prepara a sbocciare in tutta la sua bellezza. Domenica 24 maggio, penultima domenica del mese, il suggestivo borgo medievale torna a incantare visitatori e cittadini con la 45ª edizione dell’Infiorata, la tradizionale mostra di quadri floreali che trasforma il centro storico in un’opera d’arte a cielo aperto. Per chi desidera vivere appieno questa esperienza e scoprire anche le meraviglie della Toscana, il soggiorno ideale è all’Hotel Botticellidi Firenze: una dimora di charme ricavata in un elegante palazzo cinquecentesco nel cuore del centro storico.

Per un giorno, strade e piazze si ricoprono di tappeti variopinti realizzati interamente con elementi naturali: petali di fiori, foglie e materiali vegetali danno vita a straordinarie composizioni artistiche. Un evento capace di unire creatività, tradizione e partecipazione collettiva, regalando un’esperienza visiva unica e irripetibile. L’Infiorata è un rito condiviso che coinvolge tutta la comunità. Il lavoro prende forma settimane prima, con la scelta del tema e la progettazione dei disegni su carta. Successivamente, le opere vengono tracciate a gesso sulle pietre del centro storico. La sera precedente all’evento è dedicata alla preparazione dei materiali: i fiori vengono accuratamente spetalati, pronti per essere utilizzati il giorno seguente.

All’alba del 24 maggio prende vita la magia: sul disegno viene steso uno strato di colla e, con pazienza e precisione, i petali vengono disposti uno ad uno, dando forma a vere e proprie “tele” floreali. Un processo affascinante che i visitatori possono osservare dal vivo, immergendosi nel cuore creativo dell’evento. Le opere coloreranno via Roma, piazza Clasio e piazza dei Vicari, trasformando l’antico borgo in uno scenario suggestivo, dove le tonalità naturali dei garofani e delle foglie creano giochi di luce e sfumature sorprendenti.

Il tema scelto per questa 45ª edizione è “Collodi e le avventure di Pinocchio”: un omaggio al celebre racconto che prenderà vita attraverso le interpretazioni artistiche dei rioni di via Roma e del rione Scuole Elementari e Medie di Scarperia. Un viaggio tra fantasia e tradizione che saprà affascinare grandi e piccoli.

Per vivere al meglio l’esperienza e approfittare di un soggiorno all’insegna del comfort e dell’eleganza, è possibile scegliere l’Hotel Botticelli di Firenze: una struttura di charme ricavata in un palazzo cinquecentesco nel cuore del centro storico, a breve distanza da Scarperia. Perfetto per coniugare la visita all’Infiorata con la scoperta delle meraviglie artistiche del capoluogo toscano, l’hotel offre ambienti raffinati, atmosfera autentica e una posizione strategica per muoversi facilmente tra cultura, tradizione ed eventi.

Un appuntamento imperdibile per lasciarsi sorprendere dalla bellezza effimera dei fiori e dall’energia di una comunità che, anno dopo anno, continua a rinnovare una delle tradizioni più affascinanti del territorio.