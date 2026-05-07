Dove l’arte incontra la cura, ASI Cultura presenta “Stupenda Follia” in mostra a Roma

È un racconto visivo che attraversa fragilità e trasformazione quello proposto da “Stupenda Follia – Arte Terapia di Vita”, la mostra di Selina Spolverini in programma a Roma dall’8 al 10 maggio alla Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di ASI Cultura, si inserisce nel quadro delle attività promosse dall’ente a supporto di progetti con ricadute sociali, valorizzando il ruolo della cultura come strumento di consapevolezza e crescita.

La mostra nasce da un’esperienza personale dell’artista e propone una lettura dell’arte come spazio di elaborazione e rappresentazione di vissuti complessi, con particolare attenzione ai temi della fragilità, della cura e della trasformazione. Il percorso espositivo è articolato in nove stanze tematiche, ciascuna dedicata a una fase del processo narrativo, e costruito per accompagnare il visitatore attraverso una sequenza di contenuti visivi e testuali. Le opere, presentate senza cornici, sono affiancate da materiali scritti e contributi della collana “Conosci te stesso”. La mostra prevede inoltre modalità di fruizione interattiva, con momenti di confronto e condivisione tra i visitatori, configurandosi come uno spazio aperto al dialogo oltre che alla visione.

La mostra sarà aperta al pubblico per tre giorni, offrendo un’occasione di approfondimento su pratiche artistiche contemporanee che si muovono tra espressione creativa e dimensione esperienziale.