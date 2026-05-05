Sicurezza Fiumicino, il Comune annuncia più controlli e interventi mirati nelle aree con criticità
A Fiumicino il tema della sicurezza Fiumicino torna al centro del confronto politico dopo le recenti dichiarazioni sulla microcriminalità.
Il sindaco Mario Baccini interviene respingendo l’idea di un peggioramento generalizzato della situazione:
“Parlare di un’escalation di furti è un’affermazione inesatta e fuorviante”
Secondo il primo cittadino, la microcriminalità è un fenomeno diffuso a livello nazionale e non limitato al territorio comunale. Baccini sottolinea inoltre
“un importante dispiegamento delle Forze dell’Ordine” e una presenza capillare su tutto il territorio.
Il sindaco richiama anche il lavoro istituzionale svolto negli ultimi mesi, con incontri con Prefetto e Questore per definire strategie condivise sul fronte della sicurezza. Un impegno che, secondo l’amministrazione, trova riscontro anche nell’intensificazione dei controlli e nelle attività di contrasto alla criminalità predatoria e alla cosiddetta “mala movida”.
Allo stesso tempo viene riconosciuta la presenza di criticità in alcune aree:
“Siamo consapevoli che alcune zone presentano criticità maggiori”
In questo quadro, il territorio comunale presenta alcune aree con criticità maggiori, oggetto di interventi mirati da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, anche attraverso operazioni di controllo e ripristino della legalità effettuate nei giorni scorsi.
L’amministrazione annuncia quindi un rafforzamento delle azioni nelle zone più esposte, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza.
Alla luce degli episodi recenti e delle segnalazioni dei residenti, il nodo resta quello della percezione oltre che dei dati. Il confronto politico e istituzionale ora dovrà tradursi in risultati visibili sul territorio, con un rafforzamento stabile dei controlli e risposte concrete nelle aree più sensibili.