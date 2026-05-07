Roma, Premio Dante Alighieri 2026 in Via Margutta

Dal 22 al 31 maggio 2026 la Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign ospita il Premio Internazionale Dante Alighieri 2026 tra arte contemporanea, performance teatrali e artisti internazionali.

Roma si prepara a ospitare il Premio Internazionale Dante Alighieri 2026, la rassegna dedicata all’arte contemporanea ispirata alla Divina Commedia che dal 22 al 31 maggio 2026 animerà la storica Via Margutta. La manifestazione si svolgerà alla Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign, al civico 90 della celebre strada romana dell’arte.

Il Premio Internazionale Dante Alighieri 2026 sarà inaugurato venerdì 22 maggio alle ore 18 con il vernissage ufficiale che riunirà artisti selezionati da diversi Paesi. Le opere in mostra nasceranno da una reinterpretazione contemporanea dell’universo dantesco: Inferno, Purgatorio e Paradiso diventano così strumenti espressivi per raccontare emozioni, simboli e visioni attuali attraverso pittura, design e sperimentazione artistica.

Tra gli appuntamenti principali della rassegna ci sarà anche la personale dedicata a Mario Russo, artista storicizzato del Novecento e padre dell’attrice Adriana Russo. Alcune opere dedicate alle tre cantiche dantesche saranno esposte per la prima volta al pubblico.

Il Premio Internazionale Dante Alighieri 2026 unirà anche teatro e arti visive grazie alla partecipazione speciale del Conte Federico Wardal, attore internazionale con base a Hollywood e interprete legato al teatro sperimentale e dell’assurdo. Wardal porterà in scena una performance teatrale ispirata a Dante e alla tradizione letteraria italiana con la regia di Enrico Bernard, le musiche di Andrea Ceccomori e i costumi di Antonio Zaru.

Nel comunicato ufficiale gli organizzatori descrivono lo spettacolo come un’esperienza meta-teatrale capace di coinvolgere direttamente il pubblico, abbattendo la distanza tra scena e spettatore e creando un dialogo continuo tra immaginazione, arte e memoria.

La manifestazione si concluderà venerdì 29 maggio 2026 alle ore 18 con il finissage e la proclamazione del vincitore del Premio Internazionale Dante Alighieri 2026. L’artista selezionato riceverà una mostra personale del valore di 2600 euro nella Sala Picasso della galleria romana.

L’evento è curato dalle galleriste Teresa M. e Tina Zurlo insieme a una giuria composta dal Maestro internazionale di spatola stratigrafica Mario Salvo e dal critico d’arte e giornalista Principe Alfio Borghese. Madrina della manifestazione sarà Adriana Russo. Al termine della serata finale è previsto anche un aperitivo conclusivo aperto agli ospiti presenti.

Con il Premio Internazionale Dante Alighieri 2026, Via Margutta conferma il suo ruolo di centro culturale e artistico della Capitale, puntando su un dialogo tra tradizione letteraria italiana e linguaggi contemporanei. Un appuntamento che mette insieme pittura, teatro e sperimentazione nel nome di Dante Alighieri.

Info: Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign, Via Margutta 90 – 00187 Roma. Dal 22 al 31 maggio 2026. Vernissage Venerdì 22 maggio 2026 – ore 18:00. Finissage e premiazione Venerdì 29 maggio 2026 – ore 18:00



