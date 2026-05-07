Via all’aggiornamento del piano strategico opere pubbliche: previsti interventi su asfalto, segnaletica e marciapiedi in tutte le località del Comune. Ora il passaggio in Consiglio comunale.
L’Amministrazione comunale di Fiumicino ha avviato l’aggiornamento del piano strategico delle opere pubbliche con un investimento da circa 24 milioni di euro destinato al rifacimento di strade, marciapiedi e segnaletica su tutto il territorio comunale.
Le delibere sono state approvate dalla Giunta e il piano dovrà ora passare all’esame del Consiglio comunale. Gli interventi riguarderanno tutte le località del Comune, con lavori programmati sia sui principali assi viari sia sulle strade di quartiere.
Secondo quanto comunicato dal Comune, il programma nasce dalle segnalazioni dei cittadini e dai sopralluoghi effettuati dall’area Lavori Pubblici, che hanno evidenziato criticità diffuse legate anche alla mancata manutenzione degli ultimi anni.
“Questo programma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo della città, che non si limita ai grandi progetti infrastrutturali, ma guarda con attenzione anche alla cura del territorio e alla qualità degli spazi vissuti quotidianamente dai cittadini”, ha dichiarato il sindaco Mario Baccini.
Il primo cittadino definisce l’intervento un vero e proprio “Piano Strategico Urbano”, sottolineando la volontà di “restituire dignità e funzionalità alle strade di Fiumicino”.
Nel piano sono previsti interventi sul rifacimento del manto stradale, sul ripristino dei marciapiedi e sulla segnaletica orizzontale e verticale. Un tema particolarmente sentito dai residenti, soprattutto nelle aree periferiche e nei quartieri dove dissesti e buche vengono segnalati da tempo.
Parallelamente, il Comune continua il monitoraggio dei lavori effettuati dai gestori dei sottoservizi, tra cui Italgas, Acea e operatori della fibra ottica, intervenendo nei casi in cui siano necessari ripristini o correttivi dopo gli scavi.
“Interverremo non solo sui grandi assi viari, ma anche sulle strade di quartiere, che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini”, ha aggiunto Baccini.