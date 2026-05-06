Sopralluogo della Polizia Locale a Parco Leonardo su indicazione del sindaco Mario Baccini. Il Comune valuta un’ordinanza per la bonifica dei locali abbandonati e annuncia controlli.
Controlli rafforzati a Parco Leonardo contro degrado urbano e microcriminalità. Su indicazione del sindaco Mario Baccini, la Polizia Locale di Fiumicino ha effettuato un’attività di monitoraggio nel quartiere, da tempo al centro di segnalazioni da parte dei residenti per problemi legati alla sicurezza e alla presenza di locali abbandonati.
Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, parte delle criticità sarebbe riconducibile alla gestione di soggetti privati già sollecitati in passato a intervenire per il ripristino delle condizioni di sicurezza, manutenzione e vivibilità dell’area.
Al sopralluogo ha partecipato anche una rappresentanza del comitato di quartiere, coinvolta nel confronto con le istituzioni locali sul futuro della zona.
Il Comune sta ora valutando un’ordinanza per imporre alla proprietà la messa in sicurezza e la bonifica degli immobili abbandonati. In caso di mancato intervento da parte dei soggetti interessati, Palazzo Comunale annuncia la possibilità di procedere “in danno”, anticipando cioè i lavori e rivalendosi successivamente sui responsabili.
“L’Amministrazione comunale sta valutando l’adozione di un’ordinanza per intimare alla proprietà la messa in sicurezza e la bonifica dei locali abbandonati, al fine di eliminare situazioni di rischio per l’igiene pubblica e la sicurezza delle persone”, ha dichiarato il sindaco Mario Baccini.
Il primo cittadino ha inoltre spiegato che il Comune avrebbe già notificato una diffida formale ai privati coinvolti e informato Prefetto e Questore per gli aspetti legati alla sicurezza pubblica.
Nei prossimi giorni i controlli saranno intensificati attraverso un’azione coordinata tra Polizia Locale e forze dell’ordine. Tra le misure allo studio anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree comunali lungo il perimetro del quartiere.
“Parco Leonardo è un quartiere strategico, con grandi potenzialità di sviluppo e una forte presenza di famiglie”, ha aggiunto Baccini, indicando come obiettivo dell’Amministrazione il ripristino di condizioni di sicurezza e legalità attraverso interventi continuativi.