Dal 5 al 7 giugno torna la 7ª edizione di “Parco in Festa”: tre giorni di eventi, street food, musica live e attività per famiglie nel cuore di Parco Leonardo.
Parco Leonardo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Dal 5 al 7 giugno 2026 il Parco del Perugino ospiterà la settima edizione di “Parco in Festa”, la storica festa di quartiere che per tre giorni porterà musica, spettacoli, sport e intrattenimento nel cuore di Fiumicino.
L’edizione 2026 rappresenta anche una novità importante per il territorio. Per la prima volta dopo anni, infatti, “Parco in Festa” è ufficialmente nel calendario degli eventi estivi del Comune di Fiumicino grazie al patrocinio della città. Un riconoscimento che rafforza il ruolo di Parco Leonardo all’interno della programmazione culturale e sociale del territorio.
La manifestazione, promossa dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo insieme al Comitato Promotore Pro Loco, coinvolgerà associazioni, realtà locali e partner del territorio con l’obiettivo di trasformare il quartiere in uno spazio aperto alla partecipazione di famiglie, giovani e bambini.
Per tre giorni il Parco del Perugino ospiterà musica live, spettacoli, street food, birra artigianale, villaggio sportivo, animazione per bambini, giostre, gonfiabili e aree dedicate all’intrattenimento.
Ogni serata avrà inoltre un format dedicato. Venerdì sarà protagonista la musica con le Live Band, sabato spazio al “Quiz Night”, mentre domenica il programma si concluderà con il “Festival Show” dedicato alle esibizioni musicali e ai talenti del territorio.
Durante la manifestazione sarà presente anche “Stelle nel Parco”, uno spazio dedicato alla valorizzazione di artisti, protagonisti e realtà locali.
Tra le novità dell’edizione 2026 ci saranno anche interviste pre-serali e contenuti dedicati al racconto del quartiere, delle associazioni e dei protagonisti della festa, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e aggregazione.
“Parco in Festa” conferma così la volontà di creare occasioni di socialità e partecipazione attraverso eventi accessibili e momenti condivisi, trasformando Parco Leonardo in uno dei punti centrali dell’estate di Fiumicino.
Parco in Festa 2026: dove e quando
Parco in Festa 2026 si svolgerà al Parco del Perugino, nel quartiere Parco Leonardo, tra Via Alessandro Botticelli e Via Piero della Francesca a Fiumicino.
La manifestazione è in programma il 5, 6 e 7 giugno 2026 con apertura dalle 17:00 alle 23:30. Venerdì la serata sarà dedicata alla musica live con le Live Band. Sabato spazio al divertimento con il Quiz Night, mentre domenica il programma si concluderà con il Festival Show dedicato alle esibizioni musicali e ai talenti del territorio.
Iscrizioni Parco Leonardo Festival Show 2026
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del concorso canoro “Parco Leonardo Festival Show”. Per partecipare sarà necessario compilare il modulo online allegando il materiale richiesto per la selezione. In caso di partecipanti minorenni sarà obbligatorio il consenso del genitore o del tutore legale.
Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 23:00 del 18 maggio 2026. Per informazioni e assistenza sarà possibile consultare il sito del Comitato di Quartiere Parco Leonardo.