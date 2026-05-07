Piglio, Fontanili e lavatoi, in totale abbandono

Piglio, Lo stato di degrado e di abbandono in cui versano sottolinea , delinea l’indifferenza dell’Amministrazione Felli

Che cosa hanno in comune i fontanili ed i lavatoi? L’acqua, la storia, la tradizione, l’arte e la cultura, ossia: un patrimonio culturale e storico di un paese , dal valore inestimabile, che ne testimonia le tradizioni e le pratiche quotidiane delle comunità rurali. “A Piglio -sottolineano alcuni cittadini- purtroppo, si parla tanto di cultura, tradizioni ma in concretezza si fa ben poco, anzi nulla, lasciando al degrado ed all’abbandono luoghi importanti che sono il biglietto da visita del nostro paese, luoghi che ci raccontano le nostre origini quali appunto i fontanili e lavatoi”. In località Romagnano vi è il tipico lavatoio utilizzato per il lavaggio di indumenti Queste strutture presentavano vasche in cui l’acqua scorreva continuamente, permettendo di lavare i panni in modo più efficace. L’uso dei lavatoi era fondamentale, e rappresentava un rito quotidiano per molte famiglie, il lavaggio dei vestiti era spesso un’attività collettiva, in cui le donne si riunivano per lavare, chiacchierare e socializzare. Questo rafforzava i legami tra i membri della comunità e conservava le tradizioni locali. I lavatoi, quindi, erano non solo utili, ma anche simboli di coesione sociale. “Ancora oggi c’è chi continua questa tradizione -continuano- ma purtroppo si trova dinnanzi un luogo in totale abbandono, e come tutti i fontanili di Piglio, non si puliscono le vasche, come in prossimità dell’estate dovrebbe essere fatto, considerando che l’acqua stagnante dei fontanili rappresenta un bacino in cui prolificano zanzare ed insetti nocivi vari. Ci siamo più volte rivolti al Sindaco Mario Felli ma senza alcun esito, e stesso comportamento da parte del consigliere delegato Claudio Alessandri, promesse mai concretizzate, eppure basterebbe poco stanziare un cifra per la pulizia dei fontanili, dicono che le casse del Comune sono sane e allora perché non investire sul recupero del territorio?”. I fontanili e i lavatoi sono più di semplici strutture utilitaristiche; sono testimoni di un modo di vivere che ha caratterizzato per secoli le comunità rurali, come quella pigliese. La loro preservazione è fondamentale per mantenere viva la memoria storica e per educare le future generazioni sull’importanza di risorse come l’acqua e sulle tradizioni che ci legano al nostro passato. Alle più che giustificate considerazioni degli utenti dei fontali e lavatoi di Romagnano, aggiungiamo che sarebbe produttivo un intervento di recupero legato all’arredo urbano generale del paese includendo anche la segnaletica stradale del tutto inesistente o logorata, tutto ciò sempre se si vuole bene al paese e fare turismo.