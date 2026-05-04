MILITEM e MAROIL-bardahl italia CONFERMANO LA collaborazione

MILITEM e MAROIL-BARDAHL ITALIA confermano, anche per il 2026, il loro costruttivo rapporto di collaborazione.

Una partnership che, iniziata nel 2019, ha una valenza tecnica di rilievo, dato che MILITEM utilizza su tutti i modelli della propria gamma i lubrificanti e gli additivi ad alte prestazioni sviluppati e prodotti da BARDAHL.

L’accordo prevede anche vincoli commerciali per l’after-sales ed iniziative promozionali.

MILITEM E BARDAHL sono due brand di prestigio che condividono visione, obiettivi e valori comuni. Basti pensare alle medesime “origini” d’oltreoceano: BARDAHL è uno storico marchio statunitense, distribuito in Italia da MAROIL. MILITEM crea la propria gamma sulla base dei veicoli americani Jeep® e RAM®.

Con queste premesse, non poteva che nascere un rapporto solido che continua nel tempo e che rafforza il posizionamento di entrambe le aziende nei rispettivi settori, grazie a prodotti unici e di altissimo livello tecnologico e qualitativo.

Il valore di questo legame è stato ribadito da Hermes Cavarzan, CEO di MILITEM, e da Cosimo Campolmi, Direttore Generale di Maroil-Bardahl Italia, durante il rinnovo dell’accordo.

MILITEM è un marchio automobilistico italiano, specializzato nella realizzazione di modelli “luxury” esclusivi: SUV di lusso e Pick-Up, su basi Jeep® Wrangler®, Gladiator® e RAM®.

MILITEM ridefinisce gli iconici fuoristrada americani con l’inconfondibile artigianalità e gusto “Made in Italy”, migliorandone lo stile e l’esperienza di guida con soluzioni tecniche evolute. MILITEM dà vita a luxury car uniche, che non passano inosservate, realizzate attorno ai desideri del cliente.

Il brand MILITEM nasce da un’idea di Hermes Cavarzan, imprenditore lombardo con oltre quarant’anni di esperienza nel settore automotive, che ha identificato una nicchia di mercato di lusso, dove posizionare modelli dal design distintivo e fuori dal comune.

Proprio per la sua dedizione alla ricerca dell’eccellenza, Hermes Cavarzan nei giorni scorsi ha ricevuto a Roma, presso la Camera dei Deputati, l’Attestato di Benemerenza nella Giornata Nazionale del “Made in Italy”.

Il concetto di “American tech-Italian made” riassume perfettamente l’anima di MILITEM: ogni veicolo combina il DNA americano con la maestria artigianale italiana. MILITEM reinterpreta iconici modelli statunitensi attraverso stile, eleganza e attenzione al dettaglio tipicamente italiani. Fondendo affidabilità americana a gusto e raffinatezza chiaramente “Made in Italy”.

La gamma MILITEM è composta ora dal SUV FERŌX, dal SUT FERŌX-T, mentre l’arrivo del nuovo Pick-Up MAGNUM è previsto entro la fine dell’anno. Sono il frutto di un approfondito lavoro di ricerca tecnica e stilistica, con l’obiettivo di offrire prodotti d’altissimo livello, dotati di componenti all’avanguardia e materiali di pregio.

L’azienda utilizza come base di partenza i modelli Jeep® V6 e V8 disponibili sul mercato americano ed è in attesa della nuova produzione RAM® 2026 per sviluppare il nuovo MAGNUM.

Fondata nel 2017, MILITEM realizza veicoli in piccola serie e numerosi esemplari unici, personalizzati secondo le richieste della clientela. Nel corso degli anni ha arricchire la sua gamma di nuove versioni ed allestimenti e si appresta a celebrare nel 2027 il proprio decimo anniversario. I modelli MILITEM sono commercializzati in Italia e in diversi altri mercati europei.

BARDAHL, storico brand di Seattle (USA), produce dal 1939 lubrificanti e additivi di qualità superiore destinati ai settori automobilistico, industriale, sportivo, nautico e aerospaziale.

Dal 1973 Maroil, società del Gruppo Marchetti, è concessionaria esclusiva del marchio Bardahl, che distribuisce su tutto il territorio nazionale, oltre ad essere il polo produttivo di blending della linea premium di Bardahl nel mondo, lubrificanti e additivi di qualità superiore, i migliori prodotti in termini di performance e protezione del motore e di altre componenti primarie di un’auto.

Il successo è frutto di un’eccellenza tutta italiana, con base nel cuore della Toscana, ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove ha sede il moderno impianto di produzione e confezionamento, ma anche il laboratorio di ricerca MLAB, dove vengono studiati, sviluppati e prodotti lubrificanti, additivi e pulitori a marchio Bardahl. L’eccellenza di ogni singolo prodotto Maroil-Bardahl Italia è il frutto di tanta ricerca ma anche di importanti e prestigiose collaborazioni nel mondo del motorsport.

Elemento chiave dell’accordo tra MILITEM e Maroil-Bardahl Italia è la collaborazione tra i due marchi nelle attività di ricerca, test e sviluppo della produzione BARDAHL dedicata al mondo auto, che oggi comprende le linee olio motore Racing&Sport Line, la Premium Line e la Service Line, assieme ad una gamma completa di Olii Trasmissione e Differenziali, Additivi Olio, Additivi Carburante, Additivi Radiatori, Trattamenti AdBlue, Olio Freni, Liquido Raffreddamento e Prodotti di Manutenzione vari.

Per la line-up delle sue vetture, MILITEM ha selezionato la linea di lubrificanti Premium Line Technos, che rappresenta il vertice dell’innovazione Bardahl, pensata per chi cerca la massima qualità senza compromessi, dedicata ai motori moderni e di nuova generazione. Lubrificanti molto fluidi che rispondono anche alle esigenze di auto sportive, alte cilindrate e potenze importanti che richiedono olio ad alta prestazione.

MILITEM e BARDAHL condividono la stessa filosofia aziendale d’eccellenza, innovazione tecnologica e qualità senza compromessi.

Hermes Cavarzan, CEO di MILITEM S.r.l.

“Proseguire la collaborazione con BARDAHL ITALIA era uno dei nostri primi obiettivi per l’anno in corso. Dal punto di vista tecnico, BARDAHL rappresenta il partner migliore per la fornitura di lubrificanti e prodotti di primo impianto, e raccomandiamo BARDAHL alla nostra rete ed ai nostri clienti. Siamo sempre pronti a dare il nostro contributo per lo sviluppo di nuovi prodotti”.

Cosimo Campolmi, Direttore Generale Maroil-Bardahl Italia

“Dal 2019, con MILITEM abbiamo iniziato un percorso di sviluppo e instaurato un rapporto di collaborazione costruttivo e funzionale ad entrambi. Essere partner di un brand premium ed esclusivo come MILITEM ci permette di comunicare l’eccellenza e la peculiarità dei nostri prodotti, garantendo un valore aggiunto, in termini di qualità, efficienza, performance e affidabilità, ai prestigiosi veicoli che questa azienda produce e commercializza.”