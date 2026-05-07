Dal X Municipio nasce la nuova Accademia del Beach Soccer: AiCS alza il livello del settore giovanile

Il beach soccer targato AiCS non si ferma. Cresce, si rinnova e guarda avanti.

Il progetto Beach Soccer Sport in Tour JUNIOR resta nel cuore del X Municipio di Roma, ma inaugura una nuova fase trasferendosi all’interno del Centro Sportivo Honey, pronto a diventare il punto di riferimento per lo sviluppo della disciplina giovanile.

Non si tratta soltanto di un cambio di location. È un vero salto di qualità.

Strutture moderne, organizzazione potenziata e un progetto tecnico sempre più ambizioso accompagneranno la crescita dei giovani atleti in un contesto pensato per formare il beach soccer del futuro.

L’obiettivo è chiaro: costruire una vera Accademia di Beach Soccer capace di unire formazione, competizione e crescita sportiva. Un luogo dove ragazzi e ragazze possano allenarsi, migliorare e vivere il beach soccer non solo come torneo estivo, ma come percorso tecnico e umano.

A rendere ancora più importante il progetto c’è il valore ufficiale della competizione: il torneo rappresenterà infatti qualificazione al Campionato Nazionale AiCS e alla Coppa Italia AiCS.

Ogni gara avrà dunque un peso specifico importante, aumentando il livello competitivo e l’intensità della manifestazione.

Il movimento continua così la sua espansione, confermando Roma e il X Municipio come uno dei poli principali del beach soccer giovanile italiano.

La crescita delle squadre partecipanti, l’interesse sempre maggiore del territorio e l’evoluzione organizzativa testimoniano la volontà di costruire un evento sempre più strutturato e prestigioso.

“Non è solo sport, è un progetto che crea aggregazione, opportunità e futuro per tanti giovani”, sottolineano gli organizzatori. “Il Beach Soccer Junior continua il suo percorso lasciando il segno e alzando ancora l’asticella”.

Più grande.

Più competitivo.

Più spettacolare.

Il Beach Soccer Junior AiCS è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia. ⚽