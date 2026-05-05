Dal 15 al 17 maggio al campo sportivo di viale Castel San Giorgio a Maccarese: processione con il vescovo Ruzza, eventi, stand e fuochi. Tutto il programma.

Dal 15 al 17 maggio 2026 torna la Festa di San Giorgio Maccarese 2026, patrono della comunità, nel campo sportivo accanto alla chiesa di San Giorgio in viale Castel San Giorgio 302. L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Giorgio con il patrocinio del Comune di Fiumicino e prevede tre giornate tra celebrazioni religiose, attività culturali e intrattenimento.

L’apertura, venerdì 15 maggio, è affidata alla processione di San Giorgio alle 17.00 con il vescovo mons. Gianrico Ruzza e la banda musicale della Regione Lazio, seguita dalla messa solenne e da iniziative serali tra tombola e musica dal vivo.

La giornata di sabato 16 maggio è dedicata soprattutto ad attività per famiglie e territorio, con visite guidate nei luoghi storici di Maccarese, giochi, sport, presentazioni culturali e spettacoli musicali che proseguono fino alla sera.

Domenica 17 maggio spazio allo sport e agli eventi conclusivi: dalla cicloturistica alle esibizioni di danza e discipline acrobatiche, fino allo spettacolo musicale serale e ai fuochi d’artificio che chiuderanno la festa.

Durante tutta la manifestazione saranno presenti stand gastronomici, mercatino artigianale, giostre e iniziative di beneficenza. Il ricavato sarà destinato alle attività parrocchiali e all’acquisto di un defibrillatore per la comunità. Lo spettacolo della domenica è sponsorizzato da Maccarese Spa.

Nei tre giorni è previsto un aumento dell’affluenza nell’area di viale Castel San Giorgio, in particolare nelle ore serali e nel fine settimana, con possibili rallentamenti alla viabilità locale.

Il programma completo con tutti gli orari è consultabile nella locandina ufficiale della manifestazione e