RIETI: SPACCIO NEI BOSCHI: I CARABINIERI ARRESTANO UN GIOVANE SPACCIATORE

Continuano i servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti volti a contrastare lo spaccio di droga nelle aree boschive.

In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, hanno smantellato un bivacco utilizzato come punto di spaccio e tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino extracomunitario di appena 18 anni, con permesso di soggiorno scaduto.

Il provvedimento è stato eseguito al termine di un’attività investigativa avviata a seguito di segnalazioni da parte di residenti della zona, che avevano riferito di un anomalo movimento di persone all’interno dell’area boschiva nel territorio del comune di Rieti, in località Terminillo.

Dopo aver effettuato gli accertamenti preliminari, alle prime luci dell’alba, i militari hanno proceduto alla cinturazione dell’area e successivamente fatto irruzione nel punto in cui era stato individuato un bivacco, occultato nella fitta vegetazione.

All’interno è stato rintracciato il giovane poi arrestato, il quale, colto di sorpresa, ha tentato la fuga, rapidamente interrotta grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma.

Una volta bloccato, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, un coltello, alcuni passamontagna e circa 400 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, ultimate le formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale sequestrato sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.