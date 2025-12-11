giovedì, Dicembre 11, 2025

TRASPORTI, RINNOVATA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA «CARTA TUTTO TRENO»

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Foto dal sito Istituzionale

Ghera: «Incentiviamo il trasporto pubblico favorendo anche le fasce di reddito più basse»

Roma, 11 dicembre 2025 – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che rinnova l’agevolazione tariffaria denominata “Carta Tutto Treno”, introdotta a partire dal 2023, che autorizza un viaggio giornaliero di andata e ritorno ad un costo ridotto sui treni circolanti sulle linee ferroviarie FL1 (Orte-Roma), FL5 (Civitavecchia-Ladispoli-Roma), FL6 (Cassino-Frosinone-Roma) e FL7 (Formia-Latina-Roma).

La Carta Tutto Treno Lazio, per la quale sono stati stanziati 500mila euro da destinare a Trenitalia, viene rilasciata esclusivamente ai residenti nel Lazio in possesso di abbonamento integrato Metrebus annuale alle tariffe 41/8/Lazio Metrebus in corso di validità e prevede una tariffa agevolata, valida esclusivamente per i viaggi effettuati in seconda classe, determinata sulla base dell’ISEE distinto per scaglioni, come di seguito riportato:

FASCIA ISEE     2^ CLASSE Annuale     2^ CLASSE Semestrale
Fino a 25.000 €                240 €    130 €
25.001 € – 35.000€            350 €                                           180 €
Oltre 35.000 €550 € 290 €

«Con questa iniziativa la Giunta conferma l’impegno ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, favorendo al contempo le fasce di reddito più basse dei nostri residenti», dichiara l’assessore Ghera.

