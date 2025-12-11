MILANO, URBANISTICA, DE CORATO (FDI): «ABUSI CANTIERE UNICO-BRERA. E SALA»?

«Leggo basito che il vistoso cantiere della torre Unico-Brera, che stava quasi per essere finito, non è stato ritenuto dal Comune soggetto alle norme di prevenzione incendio e questa mattina è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza. Non c’erano persino le norme antincendio! Prosegue tristemente il disastroso caso dell’Urbanistica milanese che, oltre alle vicende giudiziarie degli ultimi mesi, sta creando numerosi gravi problemi a tutte quelle persone che aspettano gli appartamenti di cui, per una gran parte, hanno già versato diverse migliaia di euro. In via Anfiteatro 7, a Milano, sono stati sequestrati 27 appartamenti. Sala, anche dopo quanto avvenuto oggi, rimarrà in silenzio o finalmente si assumerà le proprie responsabilità? Se era scettico e contrario alla costruzione di una torre del genere in centro città perché’ non si è opposto visto che avrebbe potuto? Lui, da primo cittadino, è responsabile di tutto ciò che avviene a Milano e, in particolare – conclude – dell’operato dei suoi assessori che nomina personalmente».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.