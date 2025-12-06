Successo per la terza tappa di “Cammini DiVini”

Subiaco, L’Assessore Regionale Elena Palazzo ha sottolineato l’obiettivo del progetto, il Presidente Alberto Foppoli ha commentato il successo dell’iniziativa regionale”

Si è svolta presso la splendida cornice dell’Abbazia di Santa Scolastica la terza tappa del progetto “Cammini DìVini tra le abbazie benedettine nel cuore del Lazio”. Il progetto è nato con il fine di far riscoprire il territorio regionale tutto l’anno esaltando il legame millenario tra fede, paesaggio e tradizione enogastronomica , tramite un programma di visite, degustazioni, laboratori e percorsi di trekking. Curata dall’Assessorato al turismo della Regione Lazio retto dall’on. Elena Palazzo presento oggi a Subiaco , l’iniziativa si è svolta nei complessi monastici delle province di Frosinone, Latina e Roma con tre eventi speciali (il 15 novembre con l’Abbazia di Montecassino Il 22 novembre nell’Abbazia di Valvisciolo per finire appunto il 6 dicembre all’Abbazia di Santa Scolastica) dedicati a famiglie, pellegrini e viaggiatori gourmet alla ricerca di esperienze autentiche. “L’obiettivo, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, è valorizzare mete ricche di fascino e fuori dai circuiti gettonati – ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo, promotrice dell’iniziativa – rendendole protagoniste di una nuova forma di turismo lento e rigenerativo, sempre più apprezzato da viaggiatori consapevoli, destagionalizzando e delocalizzando i flussi turistici. Con Cammini DìVini è stato proposto un percorso esperienziale in cui enogastronomia, natura e spiritualità si intrecciano in modo armonico per rendere il Lazio un luogo da vivere, non solo da visitare”. L’evento si è svolto alla presenza dell’Abate Dom Roberto Dotta OSB (che ha fatto gli onori di casa) dell’On. Alessandro Palombi, Deputato della Repubblica Italiana, dei consiglieri regionali l’On. Marika Rotondi e Micol Grasselli, dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Felice Rapone, dal Presidente del Consiglio Comunale Federica Lozzi, dagli Assessori Francesco Basso e Ludovica Foppoli, presente anche il Presidente del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli. “Questa terza tappa di ““Cammini DìVini tra le abbazie benedettine nel cuore del Lazio” -ha commentato il Presidente Alberto Foppoli- ha accesso i riflettori su questo splendido territorio, che ha coinvolto in modo completo con entusiasmo il pubblico presente tra sapori, spiritualità e cultura. Un’occasione preziosa per raccontare Subiaco ed i Monti Simbruini non solo come destinazione, ma come esperienza svelando la sua straordinaria bellezza. I viaggiatori sul Cammino di San Benedetto, attraverso sentieri suggestivi, borghi medievali e paesaggi naturali, riscoprono la magnificenza custodita dal Parco dei Monti Simbruini, e possono gustare eccellenze enogastronomiche locali, immergendosi nelle tradizioni e cultura del luogo”.