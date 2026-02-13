venerdì, Febbraio 13, 2026

RIETI – CONTIGLIANO. CONTROLLI DEI CARABINIERI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TRE GLI AUTOMOBILISTI DENUNCIATI TRA CUI UN NEOPATENTATO TROVATO UBRIACO ALLA GUIDA

RIETI e PROVINCIA
Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, con particolare riguardo alle fasce orarie serali e notturne e alle principali arterie stradali della provincia.

L’attività è finalizzata alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, tra le principali cause di sinistri stradali con gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica.

Nonostante le costanti campagne di prevenzione e sensibilizzazione, continuano a registrarsi condotte di marcata imprudenza.

Nel corso dei servizi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno intercettato un’autovettura che procedeva con andatura irregolare, caratterizzata da brusche e ripetute frenate. Il conducente, un 19enne neopatentato originario della provincia di Rieti, sottoposto a controllo, manifestava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione, tra cui eloquio sconnesso e difficoltà di equilibrio. L’accertamento mediante etilometro evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,14 g/l, valore superiore di oltre il doppio rispetto al limite consentito dal Codice della Strada.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria; contestualmente si è proceduto al ritiro della patente di guida e all’affidamento del veicolo al legittimo proprietario.

Nel corso di analoghi controlli, i Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno denunciato una 34enne che, fermata nel medesimo comune durante un servizio di vigilanza alla circolazione stradale, evidenziava sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. A fronte della richiesta di sottoporsi agli accertamenti tossicologici preliminari e ai successivi esami presso una struttura sanitaria, la donna opponeva rifiuto.

Per tale condotta è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada; si è inoltre proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

Nella medesima serata, sempre i Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno denunciato un 33enne residente nella provincia reatina per guida sotto l’influenza dell’alcol. Sottoposto a controllo con etilometro, veniva accertato un tasso alcolemico pari a 0,88 g/l, superiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente, fissato in 0,5 g/l. Anche in tale circostanza si è proceduto al ritiro della patente di guida e al fermo amministrativo del veicolo.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutti gli utenti della strada ad adottare comportamenti improntati alla massima responsabilità, sottolineando come il rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada costituisca imprescindibile presidio di tutela dell’incolumità propria e altrui, specie in periodi caratterizzati da un significativo incremento dei flussi veicolari.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

