Sisma 2016-2017: contributo per il disagio abitativo (CDA), entro il 31 marzo 2026 la dichiarazione per il mantenimento del beneficio

Il Comune di Rieti informa i cittadini beneficiari del Contributo per il Disagio Abitativo finalizzato alla Ricostruzione (CDA) che, in base all’Ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione e l’assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici 2016-2017, sono state definite le nuove disposizioni relative alle forme di assistenza.
In particolare, l’art. 2 dell’Ordinanza stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno i nuclei familiari beneficiari del contributo devono presentare ai Comuni interessati una dichiarazione di mantenimento dei requisiti, esclusivamente tramite procedura informatizzata.
Per l’annualità in corso, la dichiarazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2026, a pena di decadenza dal beneficio.
La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica dedicata, accessibile con credenziali SPID, CNS o Carta d’Identità Elettronica (CIE), al seguente indirizzo:
https://appsem.invitalia.it
La dichiarazione deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare beneficiario, oppure da un soggetto appositamente delegato. I cittadini sprovvisti di credenziali digitali possono avvalersi del supporto del Comune di Rieti.
In tal caso, è necessario prenotare un appuntamento contattando l’ufficio al numero 0746/287326 entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
Il Comune invita tutti gli interessati a rispettare le scadenze previste per garantire la continuità delle misure di assistenza abitativa.