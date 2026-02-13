venerdì, Febbraio 13, 2026

Esercito: primo workshop sulla valutazione dei Comandi e delle unità al COMVIE

CRONACA ITALIANA
1 min.read

Concluso a Civitavecchia il primo workshop per la sperimentazione di nuove metodologie di valutazione.

CIVITAVECCHIA (RM) – Si sono concluse tre intense giornate di lavoro presso il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito di Civitavecchia (COMVIE), finalizzate alla presentazione di un nuovo modello di valutazione dei Comandi e delle unità dell’Esercito, da utilizzare durante le prossime esercitazioni.

Suddivisi per aree tematiche, i rappresentanti dei vari Enti e Comandi dell’Esercito hanno avuto dapprima una panoramica delle risultanze delle attività addestrative svolte nel 2025, infine hanno definito i criteri e le linee guida da adottarsi nelle prossime esercitazioni in programma presso il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito.

Nel commentare l’attività, il Comandante del COMVIE, Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla, ha evidenziato come tale workshop rappresenti la sintesi della pluriennale esperienza maturata dai Centri di Preparazione delle Forze. Grazie alle esperienze maturate dal proprio personale e alla partecipazione a esercitazioni nazionali e internazionali, sia in Italia sia all’estero, le esercitazioni per Posti Comando e quelle live svolte presso i dipendenti Centri di Preparazione delle Forze di Civitavecchia, Teulada, Monte Romano e Brunico hanno visto una forte accelerazione in termini di realismo e rispondenza agli attuali scenari operativi, rendendo l’addestramento ancor più aderente agli attuali orientamenti d’impiego dell’Esercito.

L’attività, pianificata e coordinata dal Dipartimento Esercitazioni del COMVIE, ha visto anche la partecipazione, in qualità di qualificati relatori, di appartenenti ai dipendenti Centri di Preparazione delle Forze.

RIETI – CONTIGLIANO. CONTROLLI DEI CARABINIERI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TRE GLI AUTOMOBILISTI DENUNCIATI TRA CUI UN NEOPATENTATO TROVATO UBRIACO ALLA GUIDA
Lavoro e Giustizia Sociale: il Ministro illustra la strategia italiana al Consiglio informale EPSCO in corso a Cipro
