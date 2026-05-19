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Rachele Mussolini (Forza Italia) partecipa all’Assemblea di Evoluzione e Libertà: “I miei migliori auguri al partito”

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Rachele Mussolini, Capogruppo di Forza Italia al Comune di Roma, ha partecipato sabato scorso, 9 maggio, alla prima Assemblea Nazionale di “Evoluzione e Libertà”. In questa occasione, ha voluto esprimere i suoi più calorosi auguri al partito, guidato dal Presidente Mirko Greco e dal Segretario Nazionale Giuseppe Basile:

Sono venuta alla nascita di Evoluzione e Libertà perché credo che la nascita di un nuovo partito sia il sale della democrazia. Ringrazio il presidente e il segretario e tutti coloro che si stanno mettendo in discussione e stanno scommettendo su questo progetto che, naturalmente, sarà un nostro interlocutore, perché sicuramente veniamo da radici e sensibilità molto affini.

Evoluzione e Libertà porta due parole, secondo me, evocative, importantissime: evoluzione, perché noi dobbiamo, essere ovviamente agganciati alle nostre radici cristiane, ma dobbiamo ovviamente essere anche agganciati all’oggi; libertà è la parola più bella, la libertà di mettere il cittadino davanti a tutto, nel rispetto ovviamente delle regole. Sarò un interlocutore istituzionale disponibile all’ascolto e faccio il mio in bocca al lupo a Evoluzione e Libertà.

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