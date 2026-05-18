Tajani oggi a Modena e Bologna

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà stasera a Modena e Bologna per portare la sua vicinanza alla popolazione e alle persone che hanno fermato il soggetto che ha lanciato la sua auto contro i passanti, e per visitare i feriti gravi.

Tajani ha proposto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che possa essere offerto un riconoscimento ufficiale al signor Luca Signorelli per il gesto coraggioso che ha compiuto.

Il Ministro Tajani alle 17:30 incontrerà in Prefettura il Prefetto Fabrizia Triolo, il Presidente della Regione Fabio Braglia e il Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.

Tajani visiterà i feriti all’Ospedale di Baggiovara di Modena (ore 18:00) e all’Ospedale Maggiore di Bologna (18:40).