"Top 5 di questa settimana"

recenti notizie

Maccarese. Viabilità, strade chiuse il 24 maggio per la Corri Maccarese

AMBIENTECRONACA E ATTUALITA'ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
1 min.read

Dalle prime ore del mattino modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento della “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni”. Previsti divieti di transito e sosta lungo il percorso della gara.

A Maccarese cambia temporaneamente la viabilità per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni”, organizzata dalla Running Club Fregene.

L’evento è in programma per il 24 maggio 2026 e comporterà una serie di limitazioni al traffico e alla sosta in diverse strade della località del litorale romano.

Secondo quanto disposto dal provvedimento temporaneo di disciplina del traffico, sarà istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Maria e nella strada interna adiacente priva di denominazione, nel tratto compreso tra il Castello di San Giorgio di Maccarese e l’intersezione con via Rospigliosi.

Le limitazioni saranno attive dalle 6 alle 12 del 24 maggio, e comunque fino al termine della manifestazione. L’ordinanza precisa che saranno esclusi dai divieti i mezzi di soccorso e di emergenza. Gli accessi saranno inoltre interdetti con transenne per motivi di sicurezza pubblica.

Ulteriori modifiche alla circolazione interesseranno il percorso della gara tra le 8.15 e le 10, limitatamente al passaggio degli atleti e fino a cessate esigenze. Il divieto di transito riguarderà via del Buttero, viale Maria, via dei Monti dell’Ara, Lungomare di Maccarese e via Praia a Mare, comprese tutte le strade che intersecano il tracciato della competizione.

La manifestazione sportiva è dedicata alla memoria di Fabrizio Bossoni e richiama ogni anno partecipanti e appassionati del territorio. Per residenti e automobilisti sarà quindi importante programmare gli spostamenti con anticipo, soprattutto nelle fasce orarie interessate dai divieti.

Le modifiche alla viabilità riguarderanno una delle aree più frequentate di Maccarese, compresa la zona del Castello di San Giorgio e il tratto verso il lungomare. Possibili rallentamenti e deviazioni anche nelle strade limitrofe durante il passaggio dei partecipanti.

Chi dovrà raggiungere il litorale o attraversare la zona nelle ore della manifestazione è invitato a utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta sul posto.

L’evento conferma anche il ruolo crescente delle manifestazioni sportive locali come momento di aggregazione territoriale, con effetti concreti sulla viabilità e sull’organizzazione urbana del quadrante costiero del Comune di Fiumicino.


Previous article
Lazio sconfitta nel derby: una serata da dimenticare
Lazio sconfitta nel derby: una serata da dimenticare
Next article
Il Comune di Fiumicino avvia la digitalizzazione completa dell’Imposta di Soggiorno per le strutture ricettive dal 2026.
Fiumicino. Imposta, dal 2026 obbligo digitale per le strutture ricettive
Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

Articoli più letti