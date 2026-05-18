AL CINEMA ADRIANO L’ANTEPRIMA DI SPYNE

ANTEPRIMA A ROMA
Lunedì 18 maggio – Cinema Adriano, Piazza Cavour 22
Saranno presenti Stefano Cassetti, Giorgia Fiori, Alessandro Cremona e la regista Anna Antonelli
Ore 20:00 – Photocall
Ore 20:30 – Inizio proiezione
CREATIONS FACTORY
presenta
SPYNE
regia di
ANNA ANTONELLI
con
STEFANO CASSETTI
GIORGIA FIORI
ANDREA BRUSCHI
IVAN FRANEK
ALESSANDRO CREMONA
DAL 21 MAGGIO NEI CINEMA
ANTEPRIMA IL 18 MAGGIO AL CINEMA ADRIANO DI ROMA
TRAILER
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rydNcyCYuoY
Download http://bit.ly/4d7xiYM
LOCANDINA
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PRESSBOOK
Pierre, ex spia corsa, vive una nuova condizione di vita dopo essere diventato tetraplegico, ma il suo passato torna a minacciarlo. Arriverà nelle sale italiane dal 21 maggio “Spyne”, thriller d’esordio di Anna Antonelli, ispirato ad una storia vera, prodotto e distribuito da Creations Factory.
Nel ruolo del protagonista c’è Stefano Cassetti (Into The Night, Anthracite, The Twisted Tale of Amanda Knox), affiancato da Giorgia Fiori (Cyr@no.org, Ancora volano le farfalle, La spiaggia dei gabbiani), Andrea Bruschi (Ferrari, Lamborghini, House of Gucci), Ivan Franek (La grande bellezza, Brucio nel vento, Il Sol dell’avvenire), Alessandro Cremona (007 Spectre, Romanzo criminale, Padre Pio).
Scritto da Paolo Fittipaldi, “Spyne” vede la fotografia di Matteo De Angelis, il montaggio di Angelo D’Agata e le musiche Filippo Quaglia e Raffaele Rebaudengo, con la distribuzione internazionale affidata a Blue Eyes Film.
Il film, finanziato nell’ambito del PR FESR Liguria 2021–2027, verrà proiettato in anteprima il 18 maggio alle ore 20 al cinema Adriano di Roma (Piazza Cavour), premiere il 21 maggio alle ore 21 al cinema Anteo di Milano (Piazza XXV Aprile), cast in sala il 24 maggio alle ore 20 al cinema Sivori di Genova (Salita Santa Caterina, 54).
SINOSSI
Pierre, ex agente segreto, ha lasciato alle spalle una vita fatta di missioni e segreti per costruirsi un’esistenza ordinaria. Ma il passato non si cancella. Quando una grave malattia lo rende tetraplegico, i segreti che custodisce tornano a galla e diventano oggetto di interesse per forze oscure. Inizia così una resa dei conti che mette in gioco non solo la sua vita, ma anche la verità su un sistema di intelligence che non perdona.
GENERE: Thriller
DURATA: 96′
ANNO: 2025
PAESE: Italia