Fonte Nuova – Passeggiata della salute nella giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa 

La Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa si celebra ogni anno il 17 maggio. Promossa dalla World Hypertension League, è nata per sensibilizzare la popolazione sui rischi della pressione alta, una patologia spesso asintomatica che in Italia colpisce circa un terzo delle persone. Per l’edizione corrente è stata lanciata la campagna “Controlliamo l’ipertensione insieme!”, volta a promuovere la prevenzione attraverso tre pilastri fondamentali:misurazione periodica, corretta alimentazione e stile di vita attivo.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Ipertensione, la Farmacia La Torre della dottoressa Rabottini e della dottoressa Santoro ha organizzato la “Passeggiata della Salute”, coinvolgendo numerosi cittadini del territorio in particolare del comune di Fonte Nuova, in un percorso di 5 km. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica nella prevenzione dell’ipertensione: anche una semplice passeggiata, se praticata regolarmente, può aiutare il controllo della pressione arteriosa grazie ai benefici della vasodilatazione e al miglioramento della circolazione sanguigna.

Grande successo di presenze dei cittadini Fontenovesi in questa mattinata solare, non è voluto mancare il Primo Cittadino di Fonte Nuova Umberto Falcioni, il quale ha ringraziato pubblicamente la farmacia per l’impegno verso il territorio, sottolineando l’importanza di iniziative dedicate alla salute pubblica. Hanno partecipato inoltre una rappresentanza delle ragazze dell’ASD Tor Lupara Calcio Femminile del presidente Donato Olivieri, realtà che la Farmacia La Torre sostiene come simbolo dei valori dello sport e del movimento sin da giovani.

Presente la Polizia Locale di Fonte Nuova per garantire la sicurezza della manifestazione,la passeggiata della salute rientra nel progetto “Farmacia La Torre per il Territorio”, dedicato alla promozione della prevenzione e del benessere nella comunità.