Fiumicino. Cadenze Letterarie, conto alla rovescia sul lungomare

Tra due giorni il ritorno di Cadenze Letterarie a Fiumicino: ingresso gratuito, libro, musica dal vivo e arte per una serata aperta alla città sul Lungomare della Salute.



Tra due giorni il Lungomare della Salute tornerà a trasformarsi in uno spazio di incontro tra libri, musica e arte. Giovedì 21 maggio alle ore 19 Fiumicino ospiterà la 17ª edizione di Cadenze Letterarie presso La Grooveria, con ingresso gratuito e una serata che punta a richiamare pubblico, appassionati e cittadini in uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio.

Con l’avvicinarsi dell’evento cresce l’attenzione attorno al format “Tra Pagine, Suoni e Visioni”, costruito per unire narrazione, performance dal vivo e arte visiva in un’unica esperienza sul lungomare. Un appuntamento che arriva alle porte dell’estate e che riporta al centro il valore della partecipazione culturale in città.

L’iniziativa è promossa da Rockin’ Lovers ETS, realtà impegnata nella diffusione culturale e nella valorizzazione delle arti come strumenti di connessione sociale.

Protagonista della serata sarà il libro “Vorrei essere come lei” di Libera Valente. Il romanzo racconta il percorso di Gemma, adolescente che trascorre un’estate dal padre nel tentativo di recuperare un debito scolastico e ritrovare un equilibrio personale. Tra ricordi difficili, fragilità emotive, segreti familiari e incontri inattesi, la protagonista affronta un cammino di crescita e consapevolezza.

La presentazione sarà moderata da Dino Tropea. Interverranno Sergio Mingrone, Sonia Buscemi e Patrizia Ercolani, in un confronto che accompagnerà il pubblico dentro i temi del libro e delle relazioni personali raccontate nella storia.

Accanto alla letteratura ci sarà anche il contributo artistico del maestro Giuseppe Basso, presente con una proposta visiva pensata per dialogare con parole e musica grazie alla collaborazione con Area Contesa Art Design.

La parte musicale sarà affidata a Ezio Natale, musicista, compositore e produttore impegnato da anni in un percorso tra ricerca sonora e narrazione musicale. La sua performance accompagnerà i momenti della serata creando un’atmosfera immersiva sul lungomare.

Tra gli ospiti anche Valentina Spagnolo, giornalista pubblicista e direttrice di Nuovaera Magazine, progetto editoriale online dedicato ad attualità, cultura, territorio e temi sociali.

Per Fiumicino si tratta di un’occasione concreta per vivere uno spazio pubblico attraverso un evento gratuito che mette insieme linguaggi diversi e partecipazione cittadina. La formula aperta al pubblico e la cornice del Lungomare della Salute potrebbero richiamare numerose persone già dalle prime ore della serata.

A due giorni dall’appuntamento, Cadenze Letterarie punta così a trasformare il lungomare in un luogo condiviso tra cultura, musica e incontro umano, riportando attenzione su eventi accessibili e vicini alla comunità.