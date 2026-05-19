Fabio Capolei (Forze Italia) alla prima Assemblea Nazionale di Evoluzione e Libertà: “Un partito che serve all’Italia per rimettere al centro i valori cristiani

Sabato 9 maggio, Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio per Forza Italia e membro dell’ufficio di Presidenza, ha preso parte alla prima Assemblea Nazionale del movimento Evoluzione e Libertà. Durante l’evento, il Consigliere ha espresso i suoi più sinceri auguri alla nuova realtà politica, guidata dal Presidente Mirko Greco e dal Segretario Nazionale Giuseppe Basile.

Ringrazio il presidente e il segretario che mi hanno invitato alla prima assemblea nazionale di Evoluzione e Libertà. E ringrazio il vicesegretario nazionale vicario Gianluca Quadrini che è anche un mio amico di anni e per lui porterò la voce di Evoluzione e Libertà in consiglio regionale. Evoluzione e Libertà è un partito attento alla cristianità, quindi è un partito che serviva in Italia, perché oggi in Italia si sta perdendo il valore della famiglia, il valore della cristianità, e spero che Evoluzione e Libertà possa far tornare la politica religiosa al centro del territorio.