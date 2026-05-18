“Il tempo sbagliato” di Luca Leone: a Ostia la presentazione del romanzo tra calcio, vita e seconde possibilità

Un romanzo intenso, umano, profondamente contemporaneo: “Il tempo sbagliato” di Luca Leone, edito da Narrazioni Clandestine (Gruppo Santelli), sarà protagonista di un incontro con il pubblico venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18:00 presso Casa Clandestina, in Via Alessandro Geraldini 12, Lido di Ostia. Ingresso libero. All’evento interverranno l’autore Luca Leone, insieme a Francesca Costantino e alla giornalista e scrittrice Lisa Di Giovanni, che accompagneranno il pubblico in un dialogo aperto sui temi del romanzo e sulla sua forte carica emotiva e simbolica.

Il romanzo

“Il tempo sbagliato” è una storia che affonda le sue radici nella vita reale, costruita attorno alla figura di Giuseppe, ex allenatore di calcio che ha conosciuto il successo e il fallimento, la gloria e la colpa. Oggi vive a Roma, in una solitudine gentile, accompagnato dall’affetto del nipote Giacomo, che rappresenta per lui una seconda possibilità. Ma il passato non smette mai di bussare. L’incontro con Letizia e il ritorno di un vecchio amico riaprono ferite mai davvero rimarginate, costringendo il protagonista a confrontarsi con sé stesso e con ciò che ha lasciato indietro.Attraverso una narrazione scorrevole e coinvolgente, Leone costruisce una storia che intreccia memoria, rimpianto, amore e riscatto, utilizzando la metafora del calcio per raccontare le fasi della vita: il primo tempo, l’intervallo, il secondo tempo e il recupero. Come evidenziato nel comunicato editoriale, il romanzo indaga con lucidità il tema della terza età, delle occasioni mancate e della possibilità di essere felici anche quando sembra troppo tardi, affrontando anche tematiche più dure come la dipendenza e il conflitto interiore.

Un romanzo che parla al presente

“Il tempo sbagliato” non è solo una storia individuale, ma una riflessione universale: quel momento in cui la vita cambia direzione, spesso senza preavviso. Un attimo che può determinare una caduta o una rinascita. Roma, con i suoi scorci e il suo linguaggio, fa da sfondo a una narrazione autentica, popolata da personaggi veri, lontani da stereotipi e costruzioni artificiali. Un racconto che invita il lettore a guardarsi dentro, a fare i conti con il proprio passato e a credere, nonostante tutto, nella possibilità di una nuova occasione.

Dettagli evento

22 maggio 2026

Ore 18:00

Casa Clandestina – Via Alessandro Geraldini 12, Lido di Ostia

Ingresso libero