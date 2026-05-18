Milano, De Corato (FdI) condanna imbrattamento foto Meloni e Crosetto al corteo Global Sumud Flotilla: «Atto infame e violento»

«Apprendo con indignazione che oggi al corteo per la Global Sumud Flotilla svoltosi per le vie di Milano sono state imbrattate di rosso, a rappresentare il sangue, le fotografie del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Ad entrambi, naturalmente, rivolgo la mia totale solidarietà. Un fatto grave che dimostra come i pro-Pal usino simboli che ricordano da vicino quelli degli anni di piombo e dei terroristi delle Brigate Rosse. Voglio inoltre sottolineare come i manifestanti, dopo avere oltraggiato una bandiera dello stato di Israele, abbiano apertamente inneggiato alla Repubblica islamica, dimostrando di preferire il sanguinario regime degli Ayatollah a quei pacifici iraniani che ieri hanno manifestato numerosi per la libertà in piazza Castello. Come puntualmente assistiamo, ed anche oggi ne abbiamo avuto la riprova, queste manifestazioni ormai sono utilizzate da ‘Maranza’, anarchici, no-global, Centri Sociali e unione Sindacale, per inveire e insultare membri del Governo Meloni e, sempre, Israele e l’intera Comunità Ebraica. Ritengo quindi che sia finalmente arrivato il momento di dire basta a queste manifestazioni violente che ormai settimanalmente bloccano il traffico cittadino e turbano i milanesi. Chi di dovere intervenga presto».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.